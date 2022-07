Toyota précise les tarifs du nouveau bZ4X, son SUV 100 % électrique

Les premières livraisons du Toyota bZ4X sont attendues pour septembre. Et le constructeur japonais devrait tenir les délais puisque la production de ce SUV – premier véhicule particulier 100 % électrique de la marque – a débuté voilà déjà plusieurs mois. Ce qui a permis de constituer des stocks pour les différents marchés sur lesquels il sera diffusé.

Location longue durée ou achat comptant ?

Fin février, lors de l'ouverture des réservations en ligne pour ce modèle, qui est le premier de sa nouvelle gamme Beyond Zero, Toyota avait annoncé – pour le marché français – des mensualités comprises entre 399 et 579 euros par mois, dans le cadre d'une offre de location longue durée sur 37 mois comprenant les prestations d'assistance et d'entretien ainsi que les services connectés (dont la carte de recharge) spécifiques du véhicule.

Désormais, l'intégralité de la grille tarifaire (voir tableau ci-dessous) est connue. À noter que la gamme connaîtra quelques évolutions en novembre avec, notamment, l'adoption d'un chargeur embarqué de 11 kW en lieu et place de celui de 6,6 kW actuellement livré de série. Le nom des finitions (Pure, Origin, Origin Exclusive) pourrait également être modifié et la dotation de série enrichie.

Toyota bZ4X : la gamme, les prix Finition Motorisation Batterie (kWh) / Autonomie (km) Tarif (€) Bonus * (€) Pure 2WD 150 kW (204 ch) 71,4 kWh / 513 km 46 900 € - 4 000 € Origin 2WD 150 kW (204 ch) 71,4 kWh / 504 km 51 000 € - 2 000 € Origin AWD 180 kW (218 ch) 71,4 kWh / 461 km 54 000 € - 2 000 € Origin Exclusive 2WD 150 kW (204 ch) 71,4 kWh / 499 km 54 000 € - 2 000 € Origin Exclusive AWD 180 kW (218 ch) 71,4 kWh / 457 km 57 000 € - 2 000 €

* Bonus écologique (personnes morales) suivant le nouveau barème

Équipements et technique

À son lancement, le nouveau Toyota bZ4X se décline en trois finitions et deux motorisations associées à une batterie lithium-ion de 71,4 kWh. Soulignons qu'aucune offre spécifique pour les entreprises n'est prévue par Toyota. Les ventes BtoB devraient majoritairement concerner le milieu de gamme Origin dans sa version deux roues motrices (204 ch).

En pratique, le SUV est proposé en deux roues motrices ou en transmission intégrale. Dans le premier cas, le véhicule est équipé d'un bloc électrique de 150 kW (204 ch) placé à l'avant et délivrant 266 Nm de couple. L'autonomie annoncée est de 513 km. Dans le second cas, le véhicule est doté de deux blocs électriques de 80 kW chacun. Le premier est situé à l'avant, le second à l'arrière. Fortes de 160 kW (218 ch) de puissance cumulée et 337 Nm de couple, ces versions bénéficient d'une transmission intégrale et revendiquent jusqu'à 461 km d'autonomie.

En matière de recharge électrique, Toyota indique que son nouveau véhicule (équipé du chargeur embarqué de 7 kW) réclame 10 h 50 pour une charge de 0 à 100 % sur une borne de recharge publique (courant alternatif) ou à domicile et 30 minutes de 0 à 80 % sur une borne de recharge rapide en courant continu.