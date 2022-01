Toyota Proace City : gamme élargie et tarifs en hausse

Le petit utilitaire du constructeur japonais s'enrichit d'une nouvelle motorisation et voit ses tarifs augmenter de 500 à 2 000 euros.

En ce début d'année, Toyota a décidé d'introduire une nouvelle motorisation à la gamme de son Proace City. Le 1,5 l D-4D de 130 chevaux est désormais couplé à une boîte automatique huit rapports. Cette version est disponible en finition Dynamic et Business, en carrosserie fourgon ou cabine approfondie et en deux tailles (medium et long) à partir de 26 375 euros.

Cette petite révision donne aussi l'occasion à la marque de revoir à la hausse ses tarifs. Ils augmentent de 500 euros sur l'ensemble de la gamme thermique et de 2 000 euros sur la gamme électrique.