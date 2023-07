Toyota Professionnal et Actua Formation réalisent la plus importante opération de livraison et mise en main pour l’ADMR Gironde

Toyota Professionnal, GCA Bordeaux et sa Beyond Zero Academy ont réalisé récemment la plus importante opération de livraison et de mise en main depuis le lancement du programme de formation en 2017. Le 28 juin dernier, dans la région de Bordeaux, 65 personnes travaillant pour l'ADMR de Gironde ont réceptionné les clés de leur première voiture de fonction. Un grand moment surtout pour ces collaboratrices/collaborateurs qui jusqu’à présent effectuaient leurs tournées quotidiennes de soins à domicile avec leurs véhicules personnels. Pour l'occasion, l'Hippodrome de la Bétiane à Langon a accueilli les équipes du constructeur nippon et de son partenaire, Actua Formation.

Car pour Toyota Professionnal, il ne s'agit pas d'une simple livraison. En complément, les aides à domicile ont pu profiter de la formation incluse dans les services avec l'achat des véhicules afin d’effectuer les premiers kilomètres en toute sérénité. Au programme :