Toyota progresse de 8 % en Europe en 2021

Toyota Motor Europe a bien surmonté l’année 2021. La filiale européenne du constructeur japonais a immatriculé 1 076 300 véhicules sur ses divers marchés (Europe de l’Ouest, Europe Centrale et Europe de l’Est, plus la Turquie, la Russie, Israël, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Kazakhstan). Ce résultat représente une progression de 8 % par rapport à 2020 et un gain de part de marché de 0,4 %. Le groupe atteint ainsi une part de marché estimée de 6,4 %, soit un record pour la firme. Sur le volume total de véhicules écoulés, 623 777 unités sont des versions hybrides. Un nombre en hausse de 19 %. Cette technologie reste cependant plutôt appréciée en Europe de l’Ouest, puisque l’hybride représente 70 % des ventes sur ces marchés, tandis que ce type de propulsion ne séduit que 24 % des acheteurs en Europe de l’Est. La moyenne s’établit donc à 58 % sur l’ensemble des marchés couverts par Toyota Motor Europe.

Toyota profite toujours de l’hybride

La marque Toyota a écoulé 1 003 859 véhicules en 2021 dans cette Europe élargie. Un résultat en hausse de 9 %, qui lui permet de gagner 0,6 % de part de marché et d’arriver à une représentativité de 6,3 %. Les Corolla, Yaris et RAV4 représentent 55 % du volume et les motorisations hybrides assurent 58 % des ventes. La marque pourra compter en 2022 sur la Yaris Cross et sur le SUV 100 % électrique de nouvelle génération bZ4X.

Lexus plus timide

La marque Lexus améliore plus timidement ses résultats, avec une hausse de 2 % par rapport à 2020. Son volume atteint donc 72 441 véhicules, dont 81 % sont générés par les UX, NX et RX. Si les motorisations hybrides constituent 90 % des ventes en Europe de l’Ouest et Europe Centrale, elles se limitent à 8 % en Europe de l’Est. Cette année, le premier modèle 100 % électrique fera son apparition, sous le nom RZ 450e. D’ici 2025, vingt nouveaux modèles devraient porter les volumes de la marque à 130 000 unités selon les objectifs du constructeur.