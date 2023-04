Toyota rassure les marchés financiers en confirmant son virage vers la mobilité électrique

Koji Sato, récent président et CEO de Toyota, a présenté la stratégie du constructeur pour les années à venir. Le dirigeant et son équipe ont confirmé le développement des véhicules électriques à batterie et l’orientation de l’entreprise vers la mobilité au sens large. De quoi rassurer les marchés financiers.

Koji Sato, nouveau président et CEO de Toyota, vient de présenter la stratégie de la firme pour les années à venir. Un projet bien résumé par le slogan « héritage et évolution », annoncé par le dirigeant pour qualifier la nouvelle vision de management du groupe. Si la nouvelle équipe en place souhaite toujours concevoir des voitures « qui donnent encore plus le sourire aux clients », leur mode de propulsion sera largement électrifié. Le constructeur déploiera une gamme de modèles électriques à batterie, avec dix nouveaux modèles d’ici à 2026 et l’arrivée d’une nouvelle génération de véhicules 100 % électriques, dotés notamment d’une nouvelle génération de batteries et interconnectés à leur environnement. Cependant, le groupe a confirmé le maintien de toutes les technologies d’électrification, afin de répondre à tous les besoins et toutes les régions du monde. Toyota poursuivra ainsi son effort sur les technologies hybrides. L’hybride simple sera une motorisation d’accès à l’électrification, tandis que l’hybride rechargeable sera développé pour compléter le 100 % électrique. La firme veut augmenter l’autonomie électrique de ses hybrides rechargeables pour atteindre 200 km en tout-électrique. Les modèles à batterie franchiront une nouvelle étape à partir de 2026, avec l’arrivée d’une nouvelle génération à l’autonomie doublée selon la marque. Le travail sur l’hydrogène sera poursuivi, en tant que source d’énergie globale pour la société et pour les véhicules industriels dans un premier temps. L’effort mené sur les carburants alternatifs sera également maintenu.

Toyota Mobility Concept

Au-delà du développement et de la production de véhicules, le groupe veut devenir un fournisseur de mobilité. La connectivité permettra de relier les voitures à leur environnement et facilitera l’utilisation de tous les autres modes de déplacement. Le cerveau de ces véhicules prendra la forme d’une plateforme logicielle baptisée Arene et développée par Woven by Toyota. Cette entité devient le département consacré aux technologies de la mobilité pour l’ensemble du groupe. Cette architecture logicielle va être introduite à partir de 2025 sur certains modèles et surtout en 2026 sur la nouvelle génération de modèles électriques. Le véhicule et son logiciel seront au centre des développements du groupe, qui devrait multiplier les services autour de ce point central, dont certains avec l’aide de partenaires. Le constructeur testera ce nouvel écosystème dans sa ville Woven City mais aussi en Thaïlande. Pour accompagner ces changements, Toyota compte recentrer la conception des voitures au sein d’une seule division, qui prendra en charge le projet du début à la fin. La fabrication évoluera aussi vers une simplification des chaînes d’assemblage, mais les dirigeants du groupe n’ont fait aucune allusion à des réductions d’effectifs. Au contraire, les trois dirigeants présents ont mis l’accent sur l’entrée en production de nouveaux modèles électriques aux États-Unis, en Asie et en Chine. L’un des premiers pourrait être le grand SUV Lexus LM, qui sera présenté le 18 avril au salon de Shanghai.