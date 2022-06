Toyota remet son RAV4 à niveau

Toyota met son RAV4 au gout du jour. La version 2023 du SUV dans ses versions hybride et hybride rechargeable, adoptera plusieurs nouveautés d’ordre technologique. Le RAV4 adopte le système Toyota Smart Connect, qui comprend notamment un écran de 10,5 pouces en haute définition. Il propose en série la navigation en temps réel et tous les services connectés inclus dans le pack Smart Service. Ce dernier est offert pendant quatre ans. Le véhicule adopte aussi Apple Car Play sans fil et Android Auto par connexion filaire. Un assistant vocal fait également son apparition dans le RAV4, pour prendre en charge plusieurs commandes. Enfin, le Toyota Smart Connect Plus est disponible en option et ajoute notamment une navigation par satellite. Pour compléter ce nouvel ensemble multimédia, le SUV adopte un nouveau tableau de bord numérique, personnalisable selon quatre styles et trois dispositions de présentation.

L’application MyT

Les propriétaires de ce RAV4 version 2023 pourront télécharger l’application MyT, qui relie le conducteur à son véhicule. Plusieurs informations sont accessibles sur le smartphone, comme le niveau de carburant, les alertes, les analyses de conduite et l’entretien. Le propriétaire peut aussi savoir s’il a bien fermé les fenêtres, verrouillé le véhicule ou éteint les feux. Il peut aussi démarrer le chauffage ou la climatisation à distance et faire clignoter les feux de détresse pour repérer son véhicule dans un parking.

Le Safety Sense amélioré

Le système Toyota Safety Sense profite des dernières améliorations du constructeur. Une assistance aux intersections fait son apparition pour détecter un autre véhicule ou des piétons. L’aide à l’évitement d’urgence permet également de contourner un obstacle, tandis que les versions hybrides rechargeables héritent d’une détection des véhicules à contresens, des vélos et des véhicules en stationnement. Au-delà de ces améliorations techniques, le RAV4 2023 ne change pas d’allure. Il ajoute seulement un blanc Lunaire Nacré à sa palette de couleurs. Il conserve également ses deux motorisations hybride et hybride rechargeable mais Toyota ne donne pas de tarifs pour ce millésime, dont la production débutera en novembre 2022.