Toyota retient Valenciennes pour lancer son service d’autopartage Kinto Share

Un service d'autopartage va être proposé aux habitants de Valenciennes par Kinto, la marque mobilité du constructeur japonais Toyota. Dès le 3 octobre, une flotte de six Toyota Yaris hybrides sera disponible en continu. Chaque véhicule pourra être réservé en ligne, via l'application Kinto Share, pour une heure, un jour, une semaine ou davantage.

Si l'opérateur ne dévoile pas encore les tarifs de son service, il est cependant précisé que le coût de la location comprendra l'assurance du véhicule, un service d'assistance ainsi que le carburant. Les véhicules seront répartis dans trois stations situées dans le centre-ville (parking du centre), à l'entrée de Valenciennes (parking relais Nungesser) et sur le campus de l'université (parking terminus du tramway) est-il précisé.

Le groupe Toys Motors en première ligne

Le lancement de ce nouveau service a été rendu possible par l'implantation de Toyota sur le territoire valenciennois depuis une vingtaine d'années maintenant. Pour mémoire, les Toyota Yaris et Yaris Cross sont assemblées à Onnaing, sur le périmètre de la Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, partenaire du projet d'autopartage, au même titre que le Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (Simouv).

« Grâce à notre implication dans le tissus local, nous avons su créer un climat de confiance et de fortes collaborations avec les équipes des collectivités dont Valenciennes Métropole et le Simouv. Nous sommes particulièrement ravis que Kinto fasse du Valenciennois un terrain d'expérimentation avec un nouveau service de mobilité qui devrait répondre aux besoins de la population locale », commente Jim Crosbie, le président de Toyota Motor Manufacturing France.

D'une manière plus concrète, la lancement de Kinto Share est également assuré grâce au concours de Toys Motors, distributeur de la marque japonaise sur cette zone géographique, comme le rappelle David Schotkosky, président de Kinto. « Le groupe Toys Motors s'est montré très intéressé et moteur pour développer main dans la main cette nouvelle solution de mobilité qui permet de faire évoluer les services automobiles proposés par les réseaux de distribution », indique-t-il.

L'autopartage Kinto by Toyota à la conquête de la France ?

Lancé à titre expérimental à Valenciennes - « afin d'analyser les besoins et de dimensionner l'offre » - le service d'autopartage Kinto Share pourrait rapidement être étendu à d'autres villes françaises. « Mais aussi en Europe voire dans le monde dans quelques années », prophétise David Schotkosky.