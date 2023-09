Toyota se réorganise autour des logiciels

Toyota vient d’annoncer une réorganisation interne pour regrouper toutes les activités liées aux logiciels et réparties jusqu’à présent entre Toyota, Woven by Toyota et Denso.

Toyota regroupe toutes ses activités liées aux logiciels au sein d’une nouvelle division. Baptisée Software Development Center, cette dernière concentre des activités réparties jusqu’à présent chez Toyota, Woven by Toyota et Denso. Un virage stratégique décidé par Koji Sato, successeur d’Akio Toyoda à la présidence du constructeur. Le nouveau dirigeant imprime progressivement sa vision, après une première phase de changements importants. Toyota veut devenir une firme « Software First », à l’image d’autres constructeurs comme Stellantis. Le groupe veut déployer une plateforme logicielle qui s’intègre au reste de la société. Pour y parvenir, Toyota Motor Corporation (TMC) va regrouper toutes ses compétences au sein de cette nouvelle structure, dont les débuts devraient être effectifs le 1er octobre prochain. Ces différents services se situant dans trois sociétés indépendantes, leur regroupement entraine la fin de la Connected Company, fondée en 2016. Le Software Development Center concentrera plusieurs thèmes complémentaires comme le planning produit, le développement des solutions logicielles et celui de toutes les architectures électroniques.

Quatre nominations et de nouvelles attributions

Cette réorganisation passe par la naissance de plusieurs nouvelles fonctions, notamment au sein du Software Development Center. Son président sera Akihiro Sarada. Ce dernier était jusqu’à présent ingénieur en chef pour les véhicules « mid-size » du groupe. Le vice-président sera Toshihiro Izumi, qui gérait jusqu’à maintenant la production du groupe et la fabrication des batteries. Trois « Chief Project Leaders » complèteront cette direction. Koichi Shirozu sera en charge de la plateforme électronique. Il s’occupait jusqu’ici des logiciels au sein du développement des véhicules. Ken Koibuchi sera chargé du développement des applications, après avoir géré la sécurité sur le développement des véhicules. Enfin, Takashi Imai prendra en mains la plateforme logicielle, alors qu’il chapeautait la technologie au sein de la Connected Company. Pour s’occuper des véhicules électriques de prochaine génération au sein du Software Development Center, le groupe a choisi Kenichi Murata. Ce dernier était en charge du logiciel au sein de la Connected Company. Cette dernière disparaitra donc le 1er octobre, avec la naissance du Software Development Center, dont le périmètre sera beaucoup plus large.

Denso dans la boucle

Une partie de l’informatique étant traitée chez Denso, l’équipementier est aussi concerné par cette réorganisation. Propriété de Toyota Motor Corporation, Denso vient de s’engager dans une réorganisation dont l’un des aspects concerne le Software Development Center. Yoshifumi Kato, actuel directeur de la technologie de l’équipementier, deviendra également vice-président exécutif de la nouvelle structure. L’objectif consiste à rassembler et coordonner les travaux de toutes ces branches au sein d’une seule unité, appelée à devenir capitale pour le constructeur japonais.