Toyota voit le marché automobile français au-dessus de deux millions de voitures

JO 2024 en France obligent, Toyota a choisi l’institution sportive de l’Insep, dont il est partenaire, pour présenter son bilan commercial du premier semestre 2023. Frank Marotte, président et CEO de Toyota France, est satisfait des performances de ses marques et de son réseau de concessionnaires. En VL, le groupe a immatriculé 59 616 véhicules (+ 17,3 %, surperformant le marché global), 57 451 pour Toyota et 2 165 pour Lexus. La part de marché ressort à 5,5 % et même à 7,1 % sur le canal des particuliers, connu pour être le plus rentable.

Toyota vend plus de voitures à particuliers que Citroën en France

« Dans le périmètre des ventes à particuliers, Toyota est la première marque étrangère en France, devançant Volkswagen, et même Citroën. Nous bénéficions d’une image de marque très forte et cela vient récompenser nos actions de marketing et notre efficacité commerciale », souligne Frank Marotte. On peut ajouter que sur le segment des VUL, Toyota rend une carte de 6 678 unités au premier semestre (+ 24,4 %), pour une part de 3,5 %.

Les offres de LLD de Kinto frémissent

D’autres indicateurs sont au vert, notamment l’activité des véhicules d’occasion dans le réseau, avec 37 000 transactions. Le taux de pénétration du financement s’établit à 48 %, dont 10 % par le biais de la nouvelle entité Kinto, qui devrait finir l’exercice 2023 dans une fourchette comprise entre 12 000 et 13 000 ventes en LLD. Grâce aux efforts de la captive, la pénétration en prestations d’assurances est aussi de 11 %, dans un secteur traditionnellement dominé par les mutuelles dans l’Hexagone.

Le poison de la hausse des taux d’intérêt

D’une manière générale, Frank Marotte pense que le marché français des voitures neuves (VP+VU) devrait atterrir à 2,05 millions d’unités en 2023, soit une progression de 9 %, étant entendu que le second semestre devrait être moins dynamique. Il précise d’ailleurs qu’il « faudra y voir le résultat des nombreuses commandes enregistrées en 2022, mais livrées en 2023. En effet, le niveau actuel des commandes en France n’est pas très engageant, entre - 10 et - 15 %. Le marché subit clairement la hausse des taux d’intérêt, un véritable poison ».

Session de rattrapage en septembre pour le SUV bZ4X

Au second semestre de 2023, Toyota va pouvoir s’appuyer sur de nombreux nouveaux produits, à commencer par la nouvelle Prius, désormais uniquement disponible en version hybride rechargeable (PHEV). En septembre, le SUV électrique bZ4X, qui a fait l’objet de nombreux réglages après un premier lancement contrarié, fera sa véritable entrée en scène, au même titre que l’offre de vélos cargos électriques, « un pertinent complément de notre gamme VU par son entrée, qui doit séduire les professionnels, mais aussi les particuliers pour d’autres usages », dixit Frank Marotte.

Toyota compte vendre 20 000 C-HR en France dès 2024

Un peu plus tard interviendra le lancement le plus attendu, celui du nouveau C-HR. Affichant un design toujours plus affirmé, ayant modifié l’image de la marque souvent jugée très classique dans cette discipline, le C-HR sera proposé en version hybride (HEV) et hybride rechargeable (PHEV). Frank Marotte ne cache pas ses ambitions pour ce modèle phare, rehaussant sa prévision initiale de vente de 18 000 à 20 000 unités, dès 2024. Précisons que le Toyota C-HR sera en concession en janvier 2024. Ce succès justifie le choix réaffirmé de ne pas proposer le SUV Toyota Corolla Cross en France, afin de ne pas brouiller la lisibilité de la gamme. Seuls les Corolla berline et break (Touring Sports) sont au catalogue en France, ce qui n’est pas le cas chez nos voisins belges, par exemple.

Forte accélération de Toyota sur les véhicules 100 % électriques

Au niveau de la transition énergétique, Frank Marotte a confirmé la nouvelle orientation stratégique prise par le groupe, qui se traduit par une accélération sur le 100 % électrique à batteries (BEV). « En Europe, nous atteindrons le "zéro émission de CO2" pour Lexus en 2030 et en 2035 pour Toyota. Nous tablons sur un temps intermédiaire de 56 % de nos ventes en BEV en 2030 pour Toyota, ce qui implique un formidable effet d’accélération sur cette technologie en six ans seulement », expose-t-il. Actuellement, la part des véhicules 100 % électriques dans le mix global européen de Toyota est de 4 %.

Vers l’avènement des batteries solides

Sur la période 2025-2026, Toyota exploitera la technologie des batteries carrées lithium-ion, avant de proposer des batteries liquides bipolaires low-cost en 2026-2027, en attendant le virage névralgique vers les batteries solides à l’horizon 2028. « En 2030, nous entendons proposer des véhicules 100 % électriques à batteries au prix des hybrides d’aujourd’hui, comme nous avons réussi à proposer des hybrides au prix des voitures thermiques », promet Frank Marotte.