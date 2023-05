Train-autopartage : la SNCF et Getaround accélèrent sur la multimodalité

Suite à l’appel d’offres national lancé par SNCF Gares & Connexions pour diversifier l’offre de véhicules de location disponible en gare, Getaround vient de remporter 230 places dédiées à l’autopartage. Réparties dans 32 gares de France, elles permettent un large maillage territorial avec pour objectif de promouvoir des usages vertueux en matière de multimodalité à travers la formule train-autopartage.

L’autopartage en gare, comment ça marche ?

Suite au premier appel d’offres remporté en 2021, le spécialiste de la mobilité partagée assurait déjà une présence dans les plus grandes villes de France, d’Avignon à Lyon en passant par Nantes ou encore Saint-Malo. Aujourd’hui, Getaround renforce sa présence aux côtés de la SNCF et propose de nouvelles places aux voyageurs du réseau, 80 de plus que l’année dernière. La marque est aussi présente dans de nouvelles gares, 14 au total (Aix-en-Provence TGV, Aix-les-Bains, Béziers, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Le Creusot - Montceau-les-Mines - Montchanin TGV, Mâcon-Lôche, Marne-la-Vallée Chessy, Metz Ville, Montpellier Sud de France, Nice Ville, Saint Etienne Châteaucreux, Thonon-les-Bains, Toulon). Une signalétique spécifique permet de localiser facilement les véhicules ainsi que leurs emplacements de stationnement et les locataires n’ont pas besoin de prendre de ticket de parking ou de carte, car l’ensemble fonctionne par lecture de plaque automobile.

« Ces voitures, extrêmement accessibles, permettront aux voyageurs, vacanciers, professionnels ou simples visiteurs de gagner un temps fou lors de leur arrivée en gare. Ils n’auront ni à patienter dans une file d’attente, ni à remplir des papiers au guichet de l’agence et pourront prendre la route rapidement. Nous sommes ravis de collaborer avec des entreprises telles que SNCF Gares & Connexions afin de développer l’adoption de l’autopartage, et de pouvoir proposer cette solution de mobilité douce dans des gares parmi les plus importantes de France », commente Simon Baldeyrou, COO Europe de Getaround.

Fondée en 2009, rappelons que l'entreprise est présente dans plus de 950 villes et huit pays. La communauté Getaround comprend des propriétaires – particuliers et professionnels, y compris ceux qui exploitent leur propre entreprise d'autopartage – qui partagent leurs voitures sur la plateforme, et des conducteurs qui comptent sur les voitures fournies pour leurs besoins de mobilité à la demande.