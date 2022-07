Transalliance opte pour des camions au gaz Scania

Le transporteur et logisticien Transalliance a choisi Scania pour renouveler une partie de sa flotte de véhicules roulant au gaz. Le contrat a porté au total sur une trentaine de véhicules, des tracteurs à gaz comprimé et liquéfié mais aussi des porteurs à gaz liquéfié de 19 et 26 tonnes. Il s’inscrit dans le cadre de la reconduction par Transalliance d’un contrat client dont la première phase a été assurée avec des véhicules concurrents qui n'ont pas donnés satisfaction au niveau du SAV. Les livraisons se sont étalées sur un an : le dernier véhicule a été livré en mai dernier.

Transalliance compte 850 véhicules en parc affectés à 90 sociétés d’exploitation, dont 6 % roulent au gaz.

« Nous sommes bien sûr très sensibles à la transition énergétique. Chez nous, elle est dictée par les technologies disponibles et par les aspects économiques. En ce qui concerne les poids lourds, il n’y a que les motorisations gaz et biodiesel qui peuvent répondre à nos problématiques. L’électrique et l’hydrogène ne sont pas encore assez matures. Notre politique est de répondre aux demandes de nos clients qui souhaitent un meilleur bilan carbone ou qui ont des contraintes en termes de livraisons urbaines qui imposent de limiter la pollution ou de recourir à des groupes frigorifiques moins bruyants » explique Guillaume Hotton, responsable des achats chez Transalliance.

Selon ce dernier, le contrat d’entretien proposé par Scania a aussi été un argument intéressant. Il permet notamment de mieux budgéter les coûts. Le contrat prévoit en effet une indemnisation financière si l’immobilisation du véhicule dépasse 24 heures.

« Il est encore trop tôt pour juger des performances des camions Scania en exploitation chez Transalliance. On constate malgré tout que les chiffres de consommation annoncés par le constructeur suédois sont largement tenus. Cette première expérience concluante pourrait d’ailleurs conduire à d’autres collaborations » conclut Guillaume Hotton.