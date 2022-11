Transcend Energy Group invente la bielle articulée

Startup américaine, Transcend Energy Group a mis au point une bielle articulée qui permet d’accroitre la course et la vitesse du piston pour augmenter la puissance des moteurs actuels.

La startup américaine Transcend Energy Group, soutenue par le fonds d’investissement RevRoad, vient de breveter une nouvelle génération de bielles nommée Thunder Rod. Dans cette proposition, les bielles ne sont plus fondues d’un seul bloc mais se présentent en deux parties pour libérer plus de puissance et de performance au niveau du moteur, sans en changer la cylindrée.

L’ajout d’une articulation offre à la bielle un degré de liberté supplémentaire ce qui permet aux pistons d'augmenter l'amplitude et la vitesse de leurs mouvements aux moments les plus propices, provoquant un effet de levier optimum au niveau du vilebrequin. Conséquence: une augmentation de 25% à 30% de la compression dynamique selon l'inventeur. Ce nouveau type de bielle permettrait en outre d'éviter que les cylindres ne se déforment et finissent pas causer des pertes de compression. La pièce a également été conçue de façon à harmoniser la pression s'exerçant sur les côtés du cylindre.

Reste que ces bielles Thunder Rod sont plus lourdes et risquent de provoquer de l’inertie qui pourrait limiter la montée dans les tours. De nouvelles vibrations ne sont pas non plus à exclure. Transcend Energy Group assure avoir effectué avec succès plusieurs tests dynamométriques sur un véhicule prototype, sans en dire davantage.

Si cette nouvelle génération de bielles se destine en premier lieu à la compétition, elles s’adressent aussi aux véhicules de grande série ne nécessitant pas d’importantes modifications des blocs moteurs actuels. Transcend Energy Group vise des premières applications pour fin 2023.