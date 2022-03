Transition énergétique automobile : pourquoi un accompagnement financier massif de la puissance publique sera nécessaire pendant au moins dix ans ?

Le surcoût de production d'un véhicule électrique est actuellement de l’ordre de 50 à 60%. L’étude commandée par la PFA à Alix PARTNERS (publiée en 2021 sur la base des chiffres de 2019) montre que le coût des composants embarqués dans un véhicule électrique est, en moyenne, de 59.0% supérieur à celui d’un véhicule thermique.

Principaux postes (≈45.0% du coût total) :

Aucun Constructeur n’envisage, sérieusement, un retour à la parité du coût Electrique / Thermique avant le milieu, voire la fin de la décennie. Même Carlos TAVARES qui se définit lui-même comme « un psychopathe de la performance » juge peu crédible une parité à l’horizon 2025. Pour limiter « au maximum » (ce qui ne signifie pas un retour à la parité) le surcoût de 50% de l’électrique à l’horizon de 5 ans (soit 2027 et non pas 2025), il faudrait que l’industrie automobile dégage des gains de productivité de 10.0% par an en moyenne ... vs 2 à 3% par an actuellement.

Pour parvenir à cette parité entre l'électrique et le thermique, Mobilians préconise trois leviers principaux largement inspirés de l'expérience Tesla. Cela passe tout d'abord par la production en masse de batteries afin de faire baisser le coût unitaire. Ce concept de "Giga factory" est stratégique aujourd'hui tant les annonces en la matière sont importantes. Autre levier : l'utilisation de pièces de fonderies d'aluminium géantes : les "gigacastings". Et enfin la simplification des gammes permettrait une réduction des coûts et faciliterait la commercialisation en masse.

Un accompagnement financier massif de la Puissance Publique

Pour parvenir à cette transition énergétique dans les dix prochaines années, la branche des concessionnaires VP de Mobilians juge que tout ceci n'est tenable qu'avec un accompagnement financier massif de la Puissance Publique. Cette aide devrait se faire à deux niveaux. En subventionnant les infrastructures de recharge.Elles sont nécessaires pour assurer la polyvalence du véhicule électrique (quel que soit le type de trajet) et l’effectivité de la mobilité. S’agissant de la France, l’objectif de 100 000 bornes de recharges ouvertes au public à la fin de l’année 2021 a d’ores et déjà pris un retard considérable : au 31/10/2021 on en comptait ≈ 50 000 pour une moyenne mensuelle de moins de 2 000 / mois.

Il faudrait par ailleurs sanctuariser les aides à l’achat de véhicules électrifiés (BEV et PHEV), toujours selon Mobilians.