Transition énergétique : Optimum Automotive offre à ses clients un audit gratuit de leurs flottes

La transition énergétique des flottes automobiles est une réalité. Qu'elle soit menée de manière volontaire par les entreprises ou contrainte, par exemple, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Pour rappel, la LOM impose en effet aux organisations des quotas de véhicules « à faibles ou très faibles émissions » à faire entrer en parc lors du renouvellement de leurs véhicules.

Du côté d'Optimum Automotive, on est convaincu que « l’électrification des parcs automobiles apparaît comme une option essentielle en termes d’optimisation de l’impact financier et environnemental des flottes ». Consciente qu'il n'est pas toujours chose aisée que de substituer un véhicule électrique à un thermique et de se repérer dans l'offre désormais abondante de modèles zéro émission, l'entreprise propose d'accompagner ses clients en amont et pendant la période de transition de différentes manières.

Co-conception d'un plan d'électrification de la flotte

« Pour l'ensemble de ses clients, Optimum Automotive propose des études d'électrification de flotte gratuites avec des options payantes selon le niveau de prestation », rappelle la société dirigée par Daniel Vassallucci. La première brique de cette analyse - proposée gratuitement donc - consiste en un processus d'évaluation de la faisabilité de la transition énergétique du parc concerné. « Il s'agit d'identifier les véhicules pouvant basculer vers l'électrique selon l'usage », souligne-t-on chez Optimum.

Des prestations facultatives (et payantes) sont également proposées comme : la prescription des véhicules les plus adéquats (marques et modèles) dans le respect de la car policy de l'entreprise auditée, le calcul détaillé de l'impact TCO, un plan d'électrification de sites de l'entreprise (proposition de bornes, évaluation des puissances nécessaires et de leur implantation).