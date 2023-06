Transition vers la voiture électrique : les propositions chocs de Terra Nova

Le rapport de Terra Nova propose des pistes de transition pour les transports et mobilités terrestres, en se focalisant sur les déplacements quotidiens à moyenne et longue distance en France, tout en tenant compte de l'importance de l'interconnexion nécessaire avec les pays voisins européens. Les déplacements routiers constituent la majeure partie des trajets et les principaux responsables des émissions de CO2, ce qui en fait un élément crucial pour la réussite de la politique de décarbonation des transports.

Le rapport Terra Nova sur la décarbonation des transports propose une mesure choc pour faciliter la transition vers la voiture électrique : réaffecter une partie des aides à l'achat vers l'industrie automobile tout en introduisant un critère de poids sur les véhicules. Selon Terra Nova, l'électrification est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de carbone dans la mobilité individuelle, notamment en raison du faible contenu carbone de l'électricité en France. Les prévisions initiales de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2019-2028 ont été dépassées par la dynamique de choix des Français en faveur de la mobilité électrique, avec 1,1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en France fin 2022, représentant une part de marché de 22,2 %.

Entre 2013 et 2020, une somme d'environ 1,7 milliard d'euros de subventions publiques a été allouée à l'achat de véhicules électriques. Cependant, l'expansion du parc automobile électrique engendre une augmentation inévitable des aides et une diminution des recettes fiscales, notamment provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Selon certaines études, d'ici à 2030, le manque à gagner pour l'État pourrait atteindre entre 8 et 17 milliards d'euros par an, selon la croissance du marché des véhicules électriques. Afin de préserver l'équilibre budgétaire, il est donc nécessaire de prévoir une baisse des aides et une évolution de la fiscalité énergétique.

Évolution du système de transition : nouvelles approches pour des véhicules électriques abordables

Malgré les baisses de prix et les subventions prenant en compte les revenus, le véhicule électrique reste actuellement réservé à une catégorie aisée de la population. La proposition d'un « véhicule à 100 euros » dans le cadre d'une offre de leasing social vise à remédier à cette situation et faciliter l'accès des ménages modestes à ce type de solution. Le Think tank suggère de redéployer une partie des aides vers l'industrie, en mettant l'accent sur l'adaptation, l'innovation et la compétitivité de l'écosystème industriel vert français. Les aides seraient ciblées sur les usages les plus vertueux et les publics les plus défavorisés, avec l'intégration d'un critère de poids des véhicules pour éviter de subventionner l'achat de SUV électriques. Une telle mesure aurait pour effet de réduire le montant des aides et d'orienter les subventions vers les voitures plus petites.

Bornes de recharge et électrification des poids lourds : défis et solutions à long terme

Afin de promouvoir une adoption à grande échelle des véhicules électriques, il est crucial de développer un réseau de bornes de recharge suffisant. Bien que l'objectif de disposer de 100 000 points de recharge accessibles au public ait été atteint en avril 2023, il reste essentiel de doter les routes, notamment les autoroutes, d'un réseau de bornes adaptées et puissantes. L'électrification des poids lourds représente un défi plus complexe en raison de la taille et du coût élevé des batteries. À court terme, il semble que les poids lourds électriques à recharge statique soient la solution la plus probable, tandis qu'à plus long terme, des systèmes de route électrique (Electric Road System - ERS) et l'utilisation de l'hydrogène vert pourraient constituer des solutions technologiques permettant de décarboner le transport routier de marchandises.

La proposition de Terra Nova de redéployer les aides à l'achat vers l'industrie tout en intégrant un critère de poids sur les véhicules électriques vise à accélérer la transition vers la mobilité électrique en France. Cependant, cette proposition soulève des questions concernant le budget, l'accessibilité et l'infrastructure de recharge, qui sont des éléments cruciaux à prendre en compte pour assurer le succès de cette transition. Reste à savoir si ces propositions tiennent vraiment compte de la transformation de l'industrie automobile où l'Américain Tesla et les marques chinoises semblent aujourd'hui avoir une longueur d'avance en termes de technologies et de prix.