Transpolis devient service technique de l'État

En devenant service technique de l'État, le laboratoire d’essais de Transpolis est désormais habilité à réaliser des essais d’homologation de véhicules utilitaires et poids lourds (catégories N2/N3) et de bus (catégories M2/M3) pour les fonctions d’aide à la conduite (Adas) suivantes :

- R131 : système de freinage automatique d'urgence (AEBS).

- R130 : système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS).

- R151 : système de surveillance de l’angle mort pour la détection des vélos (BSIS).

- R159 : système de détection de piétons et de cyclistes au démarrage (MOIS).

Rappelons qu’en France, tout constructeur souhaitant introduire un véhicule sur le marché doit s’adresser au Centre national de réception des véhicules (CNRV) qui délègue les essais d’homologation aux laboratoires d’essais de ses services techniques. Ces derniers sont chargés de vérifier la conformité des différentes fonctions du véhicule avec les règlements UNECE selon un protocole d’essais, puis de rédiger un rapport sur lequel s’appuie le CNRV pour éditer le certificat d’homologation du ou des système(s) testé(s).

Chaque service technique de l’État est obligatoirement accrédité Cofrac ISO 17025, une accréditation obtenue par Transpolis en septembre 2022 pour son activité sécurité des véhicules. Cette nomination par le CNRV s’inscrit dans la suite logique du développement de Transpolis qui était déjà accrédité Cofrac ISO 17025 depuis 1998 pour son activité sécurité des infrastructures.

« Les valeurs de rigueur et d'impartialité sont omniprésentes dans le quotidien des équipes de Transpolis. Devenir centre technique de l’État est une véritable reconnaissance des compétences de Transpolis et de ses collaborateurs en matière de réalisations d'essais de véhicules. Transpolis gagne ainsi le plus haut niveau d'expertise et propose une offre clé en main aux constructeurs : des essais de développement jusqu'à l'homologation des véhicules », commente Yoan Nouet, responsable du département essais véhicule de Transpolis.