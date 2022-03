Transport : le groupe Deret compte prendre le contrôle de Log’s

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe Deret s’est positionné pour racheter le groupe Log’s. Les deux groupes sont déjà d’étroits partenaires et leur maillage géographique serait complémentaire.

Selon l’Autorité de la concurrence, le groupe Deret a manifesté sa volonté de prendre le contrôle exclusif du groupe Log’s, toujours contrôlé par son fondateur Franck Grimonprez. Ce rapprochement a été confirmé, Log’s indiquant que les deux spécialistes du transport-logistique étaient « entrés en négociation exclusive afin de s’associer à travers un rapprochement capitalistique ».

Deret et Log’s sont déjà liés par une coentreprise au service de Mobivia

Ancrés dans des valeurs familiales, les deux groupes sont déjà partenaires sur plusieurs projets. On peut notamment rappeler qu’en 2020, ils avaient créé la coentreprise M2Log et loué un giga entrepôt de 100000 m² sur le parc logistique de Mountpark, à Meung-sur-Loire (45), pour traiter la logistique du groupe Mobivia.

Deret doublerait son chiffre d’affaires

En France, l'activité de Deret, environ 210 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, s’articule autour de huit plateformes et gère chaque jour la distribution de centaine de milliers de commandes dans les domaines de l'automobile, de la cosmétique, du luxe, du textile, de la santé et du e-commerce. De son côté, Log’s, qui vient d’inaugurer un nouveau centre logistique à Wattrelos (59), dispose d’une quarantaine de sites pour un chiffre d’affaires de plus de 240 millions d’euros. L’opération est donc très significative car le groupe Deret doublerait sa taille, se repositionnant notamment vis-à-vis de ses concurrents allemands.