«Transport & Logistique Responsables», la FNTR lance le 1er Label ESG dédié au secteur

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance entre de plus en plus en ligne de compte dans la valorisation des entreprises. Dans cette logique, la FNTR vient de mettre en place un principe de labellisation.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont des dimensions englobant les activités d’une entreprise pouvant avoir des impacts sur la Société ou l’environnement. Ils constituent les trois dimensions principales utilisées pour mesurer la soutenabilité et l'impact éthique dans un domaine économique. Aussi étonnant soit-il, le secteur du transport routier de marchandise et de la logistique ne disposait pas encore d’une grille de notation adaptée à son activité.

« A l’heure où les entreprises doivent de plus en plus démontrer leur engagement sociétal, ne pas disposer d’un système de notation pouvait être pénalisant » explique la FNTR.

Aussi, l’organisation a-t-elle sollicité l'organisme indépendant EthiFinance pour créer la toute première notation ESG dédiée à la profession. Une démarche d’évaluation qui aboutira, le cas échéant, à la labellisation des entreprises « Transport et Logistique Responsables ». L’objectif ? Permettre aux entreprises de faire reconnaître de façon officielle et indépendante leurs performances extra-financières pour les valoriser auprès de leurs partenaires financiers et commerciaux.

Cette notation, annuelle, permettra à l’entreprise de connaître sa performance ESG et de s’engager dans une dynamique de progrès pour gagner en attractivité et se faire reconnaitre auprès de son environnement. Le Label doit permettre également aux entreprises de répondre aux normes et exigences croissantes en la matière, en particulier auprès des banques mais aussi de nourrir une image positive et engagée notamment dans une logique d’attractivité de la marque employeur.