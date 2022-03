Transport : STEF publie des résultats 2021 qui renouent avec son niveau d’avant crise

STEF annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros en 2021, en progression de 11,5% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel du groupe ressort à 153,9 millions d’euros (+31,7%) quand le résultat net part du groupe s’établit à 110 millions d’euros (+51,2%).

« En 2021, le groupe a amélioré sa performance économique dans tous ses pays et toutes ses activités, renouant ainsi avec les niveaux de 2019. Les résultats attestent de la solidité des fondamentaux de STEF, tant opérationnels que financiers, et de sa capacité à investir pour l’avenir. L’année écoulée a été marquée par les opérations de croissance externe, le groupe ayant franchi une étape importante de son développement avec l’acquisition de Langdons au Royaume-Uni », commente Stanislas Lemor, son président-directeur général.

Forte progression du résultat de STEF International

En France, l’activité a retrouvé une performance proche de l’année 2019, malgré une grande volatilité dans les volumes traités et à une raréfaction de la main d’œuvre. La hausse du prix de l’électricité a aussi joué un effet de frein sur la rentabilité, tout particulièrement au second semestre et sur les activités « surgelé » et « retail ».

Le business de STEF International représente désormais 49,3 millions d’euros du résultat opérationnel, une forte croissance qui s’explique notamment par des avancées en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

STEF maintient le cap de la transition énergétique

Eu égard au contexte géopolitique international, le groupe présente une guidance prudente pour 2022, privilégiant l’intégration de ses nouvelles activités au Royaume-Uni et la préservation de sa rentabilité opérationnelle dans un environnement inflationniste. Le groupe précise qu’il poursuivra également ses investissements en matière de transition énergétique. « En 2021, STEF a concrétisé ses engagements climatiques au sein de sa nouvelle feuille de route « Moving Green » axée sur la mobilité durable et la production de froid plus vertueuse », souligne Stanislas Lemor.