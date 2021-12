Transyl, le dégrippant 3D

Distribué dans plus de 40 pays dans le monde par le groupe français Durieu, le célèbre produit Rustol a fait la réputation et la notoriété de la marque Owatrol. Disposant de bien d’autres produits de traitement et de protection, Owatrol ajoute désormais Transyl à son catalogue.

Transyl est un dégrippant-lubrifiant multifonction dont la formule a été créée il y a plus de 75 ans pour répondre aux besoins de l’industrie automobile. Depuis, il est utilisé couramment avec succès dans bien d’autres secteurs. Grâce à ses propriétés mouillantes et auto-ascensionnelles, le produit s’infiltre dans les endroits les plus difficiles d’accès. Il dissout les cambouis, élimine les multiples résidus et désagrège la rouille permettant de débloquer les mécanismes rouillés, coincés ou très serrés.

Transyl est un produit neutre sans silicone qui agit par infiltration à froid sans attaquer les supports. Sa très faible viscosité évite les encrassements et ne capte pas les poussières comme pourrait le faire une formule plus épaisse. Il chasse l’humidité et laisse un film gras dans toutes les microporosités du métal permettant ainsi de créer une barrière efficace contre l’oxydation. En mécanique générale, il facilite l’entretien des outils, des machines-outils et autorise un usinage rapide et précis.

Transyl est commercialisé dans plusieurs conditionnements depuis le simple aérosol en passant par des bidons de 1, 5 et 10 litres et jusqu’au fût de 200 litres. Idéal pour la mécanique, l’aérosol est doté d’un prolongateur pour plus de précision et peut être utilisé dans toutes les positions.