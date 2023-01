Traton Group : des ventes records en trompe-l’œil en 2022

Traton Group, maison mère des marques Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus et Navistar, a enregistré des ventes records cette année. Une performance qui s’explique par l’intégration désormais de Navistar dans son bilan. Sans la marque américaine, les ventes seraient en recul de 7 % contre la progression de 12 % annoncée.

2022 est présentée comme une année record pour le groupe Traton (marque Scania, MAN, Volkswagen Truck & Bus, et Navistar), qui a enregistré un volume de ventes qui dépasse pour la première fois la barre des 300 000 véhicules livrés. Un record de 305 500 camions et bus commercialisés, cela malgré l’impact des difficultés d’approvisionnement qui ont touché les chaînes logistiques et entraîné momentanément la fermeture de sites de production. Traton augmente ainsi ses ventes de 12 % par rapport à 2021. Toutefois, sans la prise en compte de la marque Navistar, les ventes du groupe seraient dans le rouge, avec une baisse de 7 %.

Cette progression des ventes s’explique notamment par la hausse de 10 % de l’activité Camions, qui totalise 254 300 véhicules livrés (230 500 en 2021). Grâce aux livraisons réalisées en Amérique du Nord et à cette consolidation de Navistar, le volume de ventes pour les bus est quant à lui en hausse de 57 % à l’échelle mondiale, à 29 600 unités livrées (18 900 en 2021). Enfin, le volume de ventes pour les fourgons MAN TGE s’établit à 21 600 unités livrées (22 200 en 2021), un chiffre en baisse de 3 % en glissement annuel.

Des commandes globalement en baisse

Fortes d’un carnet de commandes bien rempli, correspondant quasiment à la capacité de production de l’entreprise sur une année entière, et ne pouvant anticiper avec précision l’évolution des coûts de l’énergie et des composants, les marques du groupe se sont attachées à restreindre les commandes, en baisse de 7 %. Elles s’établissent à 334 600 véhicules au titre de 2022 (360 000 en 2021). Les entrées de commandes de camions chutent de 10 %, à 274 300 unités (305 700 en 2021). En revanche, les entrées de commandes de l’activité Bus affichent une hausse significative de 45 %, à 32 300 véhicules (22 200 en 2021). Les entrées de commandes des fourgons MAN TGE accusent une baisse de 12 %, à 28 000 unités (32 000 en 2021).

« La guerre en Ukraine a jeté une ombre sur l’ensemble de l’année 2022 et eu un impact négatif sur l’ensemble de nos activités en ajoutant aux difficultés d’approvisionnement… Notre marque MAN a particulièrement été touchée. Je suis donc particulièrement fier du fait que malgré ces difficultés exceptionnelles, nos clients nous soient restés fidèles et qu’avec nos équipes, nous soyons parvenus à augmenter le nombre de véhicules livrés… En 2023, nous entendons mettre tout en œuvre pour traiter toutes nos commandes en cours et permettre à nos clients de bénéficier des dernières technologies pour leur activité », a commenté Christian Levin, CEO de Traton Group.