Traton Group dévoile ses axes de croissance pour 2023

La filiale du groupe Volkswagen clôture l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards d'euros, et prévoit une année 2023 également en hausse.

Malgré le contexte difficile, Traton Group (Scania, MAN, Navistar et Volkswagen Bus&Truck) enregistre un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2022, contre 30,6 milliards l'année précédente. La filiale du groupe Volkswagen explique cette croissance par une hausse des ventes de véhicules neufs grâce à l’intégration de Navistar, par un positionnement tarifaire avantageux, ainsi que par une forte croissance de l’activité Vehicle Services. Cette dernière clôture l'exercice avec un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros (6,4 milliards d’euros en 2021), soit 21 % du chiffre d’affaires total. Par ailleurs, les sociétés commerciales de Scania et MAN implantées en Russie ont été vendues en 2022, et l’activité de services financiers de Scania a été cédée au premier trimestre 2023. Globalement, le résultat opérationnel ajusté du groupe est en hausse de 472 millions d’euros et s'établit à 2,1 milliards d’euros (1,6 milliard d’euros en 2021). Quant à la rentabilité opérationnelle, elle s'établit à 5,1 %, contre 5,2 % en 2021. Le directoire et le conseil de surveillance de Traton SE proposent à l’assemblée générale des actionnaires de verser un dividende de 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2022.

Traton Group étoffe ses solutions de financement

Traton Group entame l'exercice 2023 avec optimisme et table sur une croissance du volume de ventes et du chiffre d'affaires en hausse de 5 à 15 %, notamment en raison de son carnet de commandes. Ainsi, la rentabilité opérationnelle ajustée devrait s’établir entre 6 et 7 %, et le flux de trésorerie net devrait être compris entre 1,3 et 1,8 milliard d’euros dégagé sur les activités d’exploitation du segment Traton Operations. « 2023 sera une année difficile : les chaînes logistiques et l’approvisionnement en matières premières ne sont pas encore revenus à la normale, d’autant que l’incertitude demeure élevée avec la poursuite de la guerre en Ukraine. Au sein du groupe, nous mettons tout en œuvre pour livrer à nos clients des véhicules durables et efficaces aussi vite que possible et pour les accompagner dans leurs activités par une offre de services adaptée », souligne Christian Levin, P-DG de Traton Group.

En parallèle, l’entité de services financiers intégrée au groupe s'offre une feuille de route ambitieuse pour ce nouvel exercice : « En 2023, nous allons passer à la mise en œuvre concrète, et proposer à nos clients des solutions de financement complètes pour répondre à la demande de nouvelles technologies. Ainsi, Traton Financial Services contribuera à la croissance du groupe grâce à la mise en place de nouveaux modèles d’activité », explique Annette Danielski, directrice administrative et financière de Traton Group.