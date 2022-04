Traxall et Fullcar Services s’associent

Membre du groupe Faubourg et acteur majeur du fleet management, Traxall France annonce la conclusion d’un accord de partenariat avec Fullcar Services, ce qui lui permettra de proposer à ses clients des prestations de convoyage, de « service jockey », mais aussi de réaffectation et de restitution de véhicules.

Après les accords conclus avec Autogriff et Serenicar, Traxall France continue d’intensifier sa dynamique partenariale dans le but de répondre à l’ensemble des besoins du marché, en se positionnant comme un facilitateur et un coordinateur.

Une offre de services "seamless"

« Grâce à la facilité d’utilisation de la plateforme Fullcar Services et à sa rapidité d’exécution, nous proposons à nos clients un ensemble de services complémentaires clés en main, entièrement pilotés par nos experts. La mutualisation de nos compétences et de celles de nos partenaires nous permet de mener à bien, et à moindre coût, un ensemble de prestations pour nos clients et utilisateurs », se réjouit Florence Brotons, directrice des opérations de Traxall France.

« Par ce partenariat avec Traxall, nous souhaitons réaffirmer notre ambition de faciliter la gestion des multiples vies du véhicule, d’une affectation à une autre, en garantissant toujours un haut niveau de service aux entreprises. Désormais l’ensemble des clients Traxall France pourra bénéficier de nos services pour simplifier leur quotidien, tout en bénéficiant d’une facturation unique », déclare Jean-Charles Armand, directeur exécutif en charge de la stratégie et du développement chez Fullcar Services.

Fullcar Services propose un large éventail de prestations, incluant le convoyage, la réaffectation, l’inspection du véhicule, le chiffrage et la prise en charge des réparations en atelier, mais aussi le nettoyage, le stockage du véhicule ou encore des prestations de jockeyage (dépose/reprise en ateliers).