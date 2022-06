Traxall et Puump! s’associent

Traxall France et Puump! ont signé un accord de partenariat qui doit permettre aux clients de l’expert en gestion de flotte de mieux contrôler « le maintien des pneumatiques à leur pression de gonflage optimale », un élément souvent négligé par les conducteurs, alors que son impact est significatif sur les coûts et sur l’empreinte environnementale des parcs exploités.

« Puump! a la capacité de mesurer l’impact environnemental du sous-gonflage des pneumatiques et ainsi d’accompagner les gestionnaires de flottes dans leur maîtrise des coûts et la diminution des émissions de CO2 », souligne ainsi Laurent Hauducoeur, directeur commercial France de Traxall.

Plus de 8 véhicules de flotte sur 10 roulent avec des pneumatiques sous-gonflés

En effet, les chiffres sont têtus : 71% des voitures en circulation en France roulent chroniquement sous-gonflées et ce chiffre s’élève même à 85% pour des véhicules de flottes. En outre, 15% seulement des conducteurs vérifient la pression de leurs pneumatiques tous les mois et la complètent chaque trimestre, comme le préconisent les constructeurs et les gestionnaires de parc.

Puump! propose de maîtriser cette variable en contrôlant physiquement la pression, la complétant si nécessaire, et en mettant à disposition des clients une application mobile dont les données sont ensuite traitées via sa grande plateforme. L’entreprise peut assurer des prestations supplémentaires (contrôle de la carrosserie, des vignettes, des optiques, des rétroviseurs, etc.) qui sont compilées sur un tableau de bord dédié au gestionnaire de flotte qui peut ainsi anticiper les interventions de maintenance nécessaires. « En outre, des photos horodatées, certifiées et séquestrées en blockchain apportent une preuve infalsifiable que l’entreprise a bien été attentive à l’entretien de ses véhicules », ajoute un porte-parole de l’entreprise.

Des économies de CO2 et d’euros

Puump! permet une réduction de 5% des émissions de CO2 et de 13% des particules fines. Ce gain s’accompagne d’une réduction de l’usure prématurée des pneumatiques de l’ordre de 25%. « En moyenne, Puump! fait économiser 120 litres de carburant et 0,5 pneu par véhicule et par an », avance Simon Leloutre, dirigeant de Puump!. Avec un prix à la pompe autour de 2 euros le litre, voire plus, pour 30000 km parcourus, le gain net est de l’ordre de 250 à 300 euros par an et par véhicule.