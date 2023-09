Traxall et Zeplug simplifient la recharge à domicile des flottes

Porté par une réglementation favorable et une nécessité écologique, le nombre de voitures électriques mises à la route ne cesse d’augmenter. En août 2023, la part de marché des VE a même grimpé jusqu’à atteindre de 17%. Une tendance à la croissance qui se confirme également au sein des flottes, Traxall ayant enregistré plus de 4% de véhicules électriques supplémentaires commandés en juin dernier par rapport à la même période en 2022. Dès lors, et parce que plus d’une voiture sur 7 vendue en France est 100% électrique, la filiale du Groupe Faubourg gérant plus de 60 000 véhicules gérés pour plus de 65 clients a noué un partenariat avec Zeplug afin d’anticiper l'accélération de l’électrification des parcs automobiles.

Analyser la faisabilité du projet de recharge avant de le lancer

Si le maillage en bornes de recharge sur la voie publique s’étoffe progressivement et que la recharge sur site demeure une option pratique, se recharger à domicile apparaît toutefois comme une solution de plus en plus privilégiée par les collaborateurs. Pour les employeurs qui équipent leurs salariés de voitures électriques ou hybrides rechargeables, agir sur ce sujet semble donc crucial bien que potentiellement complexe à mettre en place, notamment en résidence collective.

Expert de la recharge en copropriété depuis 2014 avec plus de 12 000 immeubles validés, Zeplug – qui accompagne l'électrification des flottes de Saint-Gobain, Yves Rocher ou encore Coca-Cola et s’est récemment rapproché de l’acteur développant un logiciel intelligent de gestion de parkings de bureaux Izix – s’occupe ainsi de contacter le syndicat de la copropriété pour entamer les démarches administratives requises avant d’effectuer le raccordement de la borne individuelle. Traxall France, de son côté, intègre le recours à Zeplug dans ses propres outils de gestion. Le gestionnaire de parc peut ainsi s'assurer de la faisabilité de l’installation d’une borne au domicile du salarié éligible avant de valider la commande du VE et suivre l’ensemble de la procédure, étape par étape.