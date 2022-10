Traxall France forme à l'éco-conduite en partenariat avec Nouvelle Route

La transition écologique des flottes automobiles ne passe pas uniquement par le renouvellement des véhicules en parc mais aussi par un changement de comportement des conducteurs. Convaincue de cela, Traxall France – qui gère près de 60 000 véhicules pour 65 clients – a décidé de proposer des formations à l'éco-conduite en vue de réduire les consommations d'énergie, les émissions de CO2 et de rendre la conduite des collaborateurs disposant d'un véhicule d'entreprise plus sûre.

L'entreprise, filiale du groupe Faubourg, s'est donc rapprochée de Nouvelle Route, l'un des spécialistes de la formation à la conduite écologique et responsable en France, pour bâtir un programme de formation sur-mesure. Plus en détails, ce partenariat doit permettre aux entreprises clientes de Traxall France de former leurs conducteurs à la conduite d'un véhicule électrifié (100 % électrique ou hybride) et de faciliter leur adhésion à ce changement.

Audit, plan d'action et objectifs chiffrés

« L’approche de Nouvelle Route a pour effet d’augmenter le temps de roulage en mode électrique sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, gage d’économie de carburant. Les conducteurs sont formés à optimiser l’usage de la batterie, à se recharger en roulant, à gérer les recharges lors de leurs trajets domicile/travail comme lors de leurs déplacements à plus longues distances », précisent les deux entreprises.

Avant d'accompagner les clients de Traxall, Nouvelle Route mène un audit après de la société concernée afin de déterminer plus précisément les points à aborder en formation et d'adapter l'accompagnement pour chaque structure. Cette phase de co-construction du programme permet également d'instaurer des challenges permettant de motiver les salariés. « Nous nous engageons sur les résultats avec des objectifs chiffrés et un plan d’actions pour les atteindre », détaille Laurent Capillon, CEO de Nouvelle Route IDF.

Les formations dispensées dans le cadre de ce nouveau partenariat peuvent avoir lieu dans toute la France grâce au réseau de Nouvelle Route composé de 16 directions régionales et de 40 formateurs. Outre des effets sur les consommations et les émissions de CO2, les sessions réalisées permettent également de réduire l'accidentalité de moitié « et les dépenses de réparation jusqu’à 20 %, et ce, durablement puisque nous inscrivons l’entreprise dans une logique d’amélioration continue », précisent encore les partenaires.