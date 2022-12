Traxall France s’occupe des pneumatiques des flottes avec CaRool

Filiale du Groupe Faubourg, considéré comme le premier groupe intégré de services à la mobilité en France, Traxall œuvre dans le domaine de la gestion de flottes plus de 20 années et sa branche française compte aujourd’hui plus de 60 000 véhicules gérés pour plus de 65 clients.

Désireuse de se renouveler régulièrement pour apporter un accompagnement toujours plus innovant aux professionnels qui lui font confiance, Traxall France s’est associé à CaRool afin de proposer une application de suivi de l’usure des pneumatiques. Intégrée à son module dédié aux conducteurs, le « Driver Portal », cette fonctionnalité se veut simple d’utilisation et gage de sécurité comme d’économies.

Contrôler l’usure des pneus à distance

À l’approche de l’hiver, vérifier que les pneumatiques d’un véhicule sont conformes à la réglementation et adaptés aux conditions de roulage apparaît en effet comme essentiel, autant pour la protection du collaborateur que pour l’entretien de la voiture. Toutefois, cette surveillance – complexe car partagée entre le gestionnaire du parc automobile et les conducteurs – ne doit pas devenir une contrainte. Ainsi, la solution mise en place par Traxall France et CaRool ne nécessite qu’un téléphone et trois minutes de temps.

Après avoir photographié ses pneumatiques suivant un gabarit, le conducteur reçoit en effet le diagnostic sous forme de code couleur (vert, orange ou rouge) correspondant à l’état du pneu. Si un remplacement s’impose, l’application permet alors de prendre rendez-vous dans un centre référencé par le loueur (dans le cadre d’un contrat LLD) ou par l’entreprise. Un constat rapide qui assure plus de sérénité mais aussi plus de bénéfices sur le budget lié aux pneumatiques – sujet qui représente 3 % et 5 % du TCO – puisque « les entreprises peuvent réaliser jusqu’à 20 % d’économie sur ce poste de dépenses » promet Traxall France par la voix de son directeur commercial Laurent Hauducoeur.