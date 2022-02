Tred Union accueille l'entreprise Messageries Jurassiennes

Messageries Jurassiennes, spécialisée dans la messagerie, le fret palettisé et dans l'affrètement de lots complets et partiel, intègre le groupement de transporteurs Tred Union afin notamment de poursuivre son développement.

L'entreprise de transport basée à Poligny (39) poursuit son développement et le déploiement de nouveaux services afin de faire face à une demande croissante. En 2019, Messageries Jurassiennes a ainsi agrandit son bâtiment de stockage de 900m² supplémentaires, portant ainsi la surface à 2 400m². Robin Cerruti, responsable commercial de l'entreprise et l'un des trois fils du dirigeant Jean-Yves Cerruti, précise : « Le boom du e-commerce et la hausse des commandes en ligne nous oblige à adapter nos services et à multiplier nos compétences. »L'entreprise a également étoffé ses services, notamment avec le picking : la préparation de commandes. Enfin, l'entreprise prépare la transmission de l'entreprise pour l'année prochaine.

En rejoignant le groupement Tred Union, l'entreprise entend à court terme développer de nouvelles relations. Jean-Yves Cerruti commente : « Dans le cadre de la transmission à mes fils prévue pour fin 2023, je souhaite leur permettre d'échanger avec d'autres professionnels du secteur. J'aimerais qu'ils puissent profiter de conseils extérieurs notamment aborder les grandes étapes qui se préparent, notamment la transition écologique. » Il ajoute : « ​Ainsi, nous avons tous les quatre décidé de rejoindre le groupement de transporteurs Tred Union, réputé pour ses valeurs d'engagement, d'entraide et de convivialité. » Messageries Jurassiennes devient ainsi la première entreprise du département du Jura à adhérer au groupement. Elle entend apporter son aide matérielle au niveau régional aux autres adhérents. De son côté, l'entreprise souhaite s'appuyer sur le réseau pour offrir à ses clients des solutions en répondant à des demandes spécifiques. L'objectif est aussi de développer ses prestations logistiques, ainsi que des opportunités de croissance externe.