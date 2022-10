Très légères retouches pour les Mercedes-Benz Classe A et Classe B

Le constructeur allemand vient de présenter le restylage de deux des nombreux membres de sa famille de compactes. Des évolutions esthétiques particulièrement discrètes qui s'accompagnent de motorisations retravaillées et optimisées.

Il faut avoir un œil particulièrement aguerri pour distinguer les Mercedes-Benz Classe A et Classe B restylés des modèles originels respectivement lancés en 2018 et 2019.

Motorisations remaniées

La palette de motorisations proposée sur les compactes évolue également. Les blocs thermiques reçoivent le renfort de la féé électricité pour devenir mild-hybrid. Concrètement, les quatre-cylindres déjà présent sous le capot des véhicules - livrés avec la boîte automatique DCT à 7 ou 8 rapports - ont adopté « un système électrique 48 volts qui leur accorde 10 kW de puissance en plus et favorise l'agilité au démarrage ». L'énergie récupérée lors des phases de freinage est quant à elle stockée dans une petite batterie et restituée soit au démarrage soit lors des phases d'accélération.

Du côté de la motorisation hybride rechargeable présente sur les A 250e, la batterie lithium-ion a été améliorée pour offrir davantage d'autonomie et ainsi abaisser encore les consommations. La puissance du moteur électrique progresse également de 5 kW pour atteindre 80 kW. Enfin, le véhicule peut être rechargé en courant alternatif jusqu'à 11 kW contre 7,4 kW précédemment. et en courant continu jusqu'à 22 kW. « Une charge de la batterie en courant continu de 10 à 80 % prend environ 25 minutes, ce qui offre une expérience adaptée à une utilisation quotidienne », souligne le constructeur.