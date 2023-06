Trigano rachète deux groupes de distribution de véhicules de loisirs

Le groupe Trigano, spécialisé dans la construction de véhicules de loisirs, reprend en mains la distribution de ses produits. Cette stratégie, contraire à celle développée par les constructeurs automobiles, se base sur un modèle économique propre au secteur du camping-car et de la caravane. En effet, le client d’un véhicule de loisirs consomme de nombreux équipements, accessoires et services au-delà de l’achat de son véhicule. Le groupe Trigano veut donc se rapprocher de ces acquéreurs pour les fidéliser sur l’ensemble des produits proposés par les distributeurs. L’entreprise a déjà acquis plusieurs groupes et entreprises du secteur et compte actuellement plus de 65 points de vente en France, en Grande-Bretagne et en Espagne.

Trigano veut être au contact direct de ses clients

Comme l’annonce l’Autorité de la concurrence, le groupe Trigano est en passe de reprendre Bretagne Camping-cars. Ce groupe se compose de quatre entreprises rassemblant cinq points de vente dans les villes de Lannion, Yffiniac (Saint-Brieuc), Ploudaniel (Brest nord), Plougastel (Brest sud) et Saint-Evarzec (Quimper). L’ensemble est détenu par Jean-Paul Abalain. La deuxième acquisition concerne plusieurs sociétés implantées dans le sud-ouest de la France et appartenant à Joseph et David Alonso. Ainsi, Loisirs Evasion est installé à Bayonne et Lescar (Pyrénées-Atlantiques), ATC 64 opère également à Lescar, Loisirs 40 est situé à Mées (Landes) et Loisirs 47 officie à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Les deux groupes repris par Trigano assurent la vente, l’entretien, la réparation de camping-cars, caravanes et van aménagés. Ils fournissent les nombreux services et équipements qui accompagnent souvent l’utilisation d’un véhicule de loisirs. En filialisant sa distribution, le groupe Trigano souhaite harmoniser sa politique commerciale et préparer l’avenir en s’assurant un contact direct avec ses clients.