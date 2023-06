Trigo recrute pour sa filiale automobile

Leader mondial du contrôle qualité industriel dans le secteur du transport, Trigo Group recrute plus d’une cinquantaine de nouveaux collaborateurs en vue de renforcer le pôle automobile sur des sites industriels basés à Mulhouse et à Sochaux.

Pour renforcer ses équipes en place, le spécialiste du contrôle qualité recherche des passionnés d’automobile, sur des postes de retoucheurs, mécaniciens, électriciens et carrossiers. Les futurs collaborateurs travailleront sur des véhicules neufs de dernières générations et pourront développer leur expertise en travaillant avec des outils à la pointe de la technologie. Chaque candidat sera accompagné dans sa prise de poste par un expert métier, dans le cadre d’un parcours d’intégration complet.

Trigo recrute également, sur plusieurs sites en France, des chefs d’équipe, des ingénieurs qualité, ainsi que des responsables de production dont le rôle est d’assurer la relation avec les clients et la contractualisation de l’ensemble des opérations sur site. Bruno Laporte Many, directeur général de Trigo France : « La croissance de Trigo Group en France est une excellente nouvelle. Elle démontre notre capacité à accompagner nos clients du secteur automobile dans leur transition vers l’électrique et la volonté de renforcer la qualité de leur production. »

D'autres recrutements prévues d’ici la fin de l’année

Le groupe prévoit également de recruter 200 personnes en France au cours de 2023, pour accélérer sa diversification vers les secteurs aérospatiale, défense, rail et du transport lourd. Cette expansion des effectifs renforcera en outre ses activités de conseil auprès des grands constructeurs et équipementiers, tout en élargissant son offre de solutions technologiques. Sur ce plan, Trigo s’appuiera sur des développements dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’exploitation des données, de l’automatisation et de la réalité augmentée.

Les postes ouverts et les candidatures sont accessibles sur le site du groupe.