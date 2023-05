Honda e :Ny1, CR-V et Z-RV : le constructeur japonais a la SUV-mania !

Sans pour autant renoncer au thermique, Honda étoffe sa gamme européenne de véhicules électrifiés. « Lorsque la nouvelle Honda Civic est sortie l’an passé, nous avons réalisé l’électrification intégrale de notre gamme automobile en Europe, qui est la première région Honda à y parvenir », indique Tom Gardner, vice-président, Honda Motor Europe. Il est donc logique que les nouveaux véhicules prévus pour ce marché le soient aussi.

Trois nouveaux SUV Honda électrifiés

Sur la forme, Honda ne joue pas vraiment dans l’originalité puisque les trois modèles présentés sont tous des SUV. Un type de carrosserie qui plait aux acheteurs européens. Sur d’autres marchés, comme en Amérique du Nord, la gamme Honda est davantage constituée de berlines.

« Avec la sortie de ces trois nouveaux SUV, incluant un deuxième véhicule électrique, nous respectons notre engagement en faveur de la durabilité et confirmons la contribution apportée par l’Europe en faveur de la transition mondiale de Honda », reprend Tom Gardner. « L’Europe est importante pour notre entreprise, car c’est une région où de nombreux clients fidèles conduisent nos voitures, pilotent nos deux-roues et utilisent nos produits d’équipement », abonde Katsuhisa Okuda, P-DG de Honda Motor Europe.

Des SUV sur tous les segments

Par ordre croissant de taille, Honda a dévoilé le e :Ny1. Sous cette appellation d’apparence barbare - à prononcer « anyone » - se cache la déclinaison européenne d’un B-SUV déjà commercialisé en Asie. Plus concrètement, il s’agit d’une version 100 % électrique du modèle hybride H-RV e:HEV commercialisé depuis 2021 en Europe. Un véhicule doté d’un moteur électrique développant 150 kW (204 ch) pour 310 Nm de couple, associé à une batterie lithium-ion de 68,8 kWh afin de garantir jusqu’à 412 kilomètres d’autonomie.

Deuxième modèle 100 % électrique de la marque, après la minicitadine Honda e, l’e :Ny1 déploie la nouvelle identité électrique du constructeur, caractérisée par des badges H à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule et une nouvelle typographie pour le nom de la marque « qui sera reprise sur les futurs véhicules électriques », est-il précisé.

L’intérieur est spécifique à ce modèle : l'habitacle embarque une imposante tablette tactile verticale de 15,1 pouces pour le multimédia et la gestion du véhicule tandis qu'une dalle numérique prend place derrière le volant à la place du combiné d'instrumentation.

Une Honda Civic SUV

Un cran au-dessus en termes de positionnement, Honda annonce le lancement prochain du Honda Z-RV, sorte de Civic à la sauce crossover. Disponible à partir de l’automne 2023, ce véhicule reprend la plateforme de la sixième génération de la berline compacte ainsi que sa motorisation hybride.

En clair, le Z-RV est doté d’un bloc essence quatre-cylindres 2.0 l couplé à deux moteurs électriques afin d’offrir une puissance cumulée de XX chevaux.

« Prenant place entre le HR-V et le CR-V, le ZR-V cible des acheteurs jeunes et soucieux de leur image, qui recherchent un véhicule élégant, puissant et agréable à conduire, susceptible de s’intégrer harmonieusement à leur quotidien », justifie Honda qui indique que ce véhicule dispose d’un coffre de XX litres.

Quatrième génération du SUV CR-V

Enfin, au sommet de la gamme, le grand CR-V conserve sa place, tout en améliorant ses technologies embarquées et en cédant aux sirènes de l’hybride rechargeable.

« Le CR-V sera proposé avec au choix, une motorisation hybride intégrale (e:HEV) ou, pour la première fois sur le marché européen, une motorisation hybride rechargeable (e:PHEV). Les deux versions sont équipées d’un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 l qui a été retravaillé afin de renforcer l’efficacité, le raffinement et les performances dynamiques dans toute la gamme ».