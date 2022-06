Triscan propose l'activité vitrage aux MRA

Pour permettre aux réparateurs de se diversifier en proposant de nouvelles prestations, comme le remplacement et de la réparation de vitrage, le Danois Triscan lance le programme Triscan Windscreen Pro Tools.

En proposant le remplacement et la réparation des pare-brise en complément de l’entretien et de la réparation des véhicules, les réparateurs développent une prestation additionnelle rentable. La gamme d’outils ainsi que les accessoires proposés par Triscan, dans le cadre de ce programme, offre aux garagistes les meilleures performances en termes de rapidité, simplicité, qualité de la réparation et mobilité.

Après une courte formation, les outils permettent, en toute sécurité, le remplacement de pare-brise par un seul technicien, de façon efficace, économique et ergonomique. En termes de réparation, grâce au procédé 3 en 1 et à l’aide de l’outil développé et breveté par la marque, une réparation d'impact peut être effectuée en seulement 5 minutes.

En complément de la formation proposée, Triscan propose du support marketing pour réussir dans cette nouvelle activité avec une brochure du programme, une vidéo de démonstration, un site web avec fonction d'assistance à la clientèle et des autocollants de recouvrement des éclats avec numéro de téléphone.