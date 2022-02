Triscan satisfait de son année 2021

Face à la demande Triscan rapporte que la demande en pièces de suspension direction traditionnelles qui a augmenté de plus de 10% en 2021, Triscan a développées et produites plusieurs nouvelles références sur ces familles de pièces. "Nous avons élargi notre gamme avec près de 400 nouvelles références en 2021, et déjà 100 autres de disponibles pour le premier trimestre 2022", déclare Asger Thybo Geertsen, directeur produit chez Triscan qui poursuit : "La gamme regroupe désormais 7 556 références et couvre la quasitotalité du parc automobile européen, ce qui en fait probablement la gamme la plus complète en Europe".

En ce qui concerne l’offre spécifique pour les véhicules électriques, dès 2018, l’entreprise danoise a introduit dans sa gamme les premières pièces pour ce parc de véhicules. "Depuis 2018, notre gamme de pièces de suspension direction pour véhicules électriques ne cesse de se développer. En plus des pièces pour les modèles précurseurs comme la Tesla S, la Nissan Leaf et la Renault Zoe, notre gamme couvre aujourd'hui 28 marques de voitures différentes", explique le dirigeant.

Pour de nombreux critères parmi lesquels, la qualité et fiabilité de ses produits, sa logistique, son service clients, Triscan a obtenu une nomination dans la catégorie "Fournisseur de l'année" aux Auto Awards, qui récompensent les acteurs de l’industrie automobile danoise.