Triscan souhaite s’imposer sur le marché des capteurs ABS

En s’appuyant sur 23 fabricants de capteurs différents, Triscan qui commercialise et distribue des pièces et des solutions de réparation dédiés au marché de la rechange indépendante, s’affiche comme un acteur majeur sur cette famille de composants. Les capteurs ABS Triscan sont fabriqués selon les spécifications OE, et leur production est également soumise à la norme IATF 16949, qui fournit des exigences strictes pour le développement et la fabrication de composants automobiles.

Cette qualité est confirmée par le très faible taux de demandes de garantie, alors que le danois inclue dans ses statistiques toutes les demandes reçues, qu'elles s'avèrent justifiées ou non. Pour les anomalies du système ABS, où la source d'erreur s'avère souvent être autre que le capteur, le taux de réclamation est de seulement 0,31 %.

« Pour nos clients, nous avons fait en sorte que la gestion d'une gamme de produits très complexe devienne simple. Ils bénéficient ainsi d’une seule base articles à gérer, à des prix compétitifs et avec un taux de disponibilité élevé. Les avantages de Triscan sont donc facilement identifiables pour de nombreux grossistes, indépendamment du fait que nous soyons leur fournisseur principal ou complémentaire », déclare Richard Teulat, dirigeant de trade développement et responsable commercial de Triscan pour la France.