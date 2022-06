Transport routier de marchandises : Pennylane et Dashdoc nouent un partenariat

Pennylane, plateforme de gestion financière et comptable à destination des PME, et Dashdoc, éditeur de logiciels de gestion de transports, annoncent leur partenariat. Objectif : simplifier la vie des acteurs du transport routier de marchandises.

Avec ce partenariat, les deux entreprises éditrices de logiciel françaises SaaS permet aux professionnels de gagner du temps lors du traitement des factures et d'éviter les erreurs lors de la ressaisie à l'aide d'un parcours simplifié depuis la création du transport jusqu'à sa facturation. L'intégration via API permet de piloter la facturation depuis Dashdoc. Une fois les données contrôlées et validées dans le logiciel Dashdoc, la facture est automatiquement créée dans le logiciel de facturation Pennylane, puis revient sur le compte Dashdoc. L'utilisateur n'a plus qu'à partager un lien vers la page de facturation à son client.

Enfin, l'objectif des deux sociétés est de faciliter le quotidien des entreprises en proposant des outils digitaux afin d'aider les PME et TPS à gérer leur structure. Le partenariat permet ainsi aux deux éditeurs de logiciels de se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'un transport, notamment le pilotage de la trésorerie des entreprises.