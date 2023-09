RSE, Qualité... les objectifs présentés par Five Star lors de son 29e congrès

C’est au Palais des Congrès de Strasbourg, les 23 et 24 septembre derniers, que s’est tenu le 29e congrès de Five Star. Le réseau de carrossiers a réuni plus de 500 adhérents sur l’avant-dernier week-end du mois afin de présenter les nouveautés ainsi que les axes de développement fixés par l’équipe dirigeante arrivée il y a huit mois. Ainsi, Thomas Melzer, Président du groupement d'intérêt économique Five Star France, Kris Van Cauwenbergh, Directeur du Réseau France et Alexandre Brisseau, Directeur de la Stratégie et du Développement Réseau Europe ont mis en avant trois leviers pour « cultiver l’avenir » de Five Star : la qualité du réseau, l’image de la marque ainsi que l’accompagnement dans une démarche RSE.

« La complexité ne va pas s’arrêter, tous les centres adhérents doivent avoir le même niveau de qualité pour proposer des services reconnus à travers nos 540 carrosseries françaises mais aussi chez nos 2 500 adhérents à travers le reste de l’Europe », a introduit dans un excellent français Thomas Melzer sur scène. Le président de Five Star France a précédé sur scène l’invité surprise venu de Philadelphie (Etats-Unis), Jim Muse. Le vice-président de la maison-mère Axalta était visiblement très heureux d’être en Alsace puisqu’il tenait à féliciter de vive voix l’équipe dirigeante nationale. « Le board en France est fort, regarde vers le futur et génère de bons résultats », explique l’Américain qui évoque par ailleurs la nécessiter de « trouver une meilleure façon de faire du business. »

Le congrès a également été l’occasion de présenter au réseau français le nouveau mélangeur entièrement automatisé Irus Mix. Il avait été introduit en mai dernier à l'internationale mais les adhérents de l'Hexagone n'avaient pas encore eu l'occasion de le découvrir. Permettant de recréer une teinte exacte sans intervention du peintre, la machine promet de faire gagner un temps important tout en respectant l’environnement avec des bouteilles faite avec 50 % de plastique recyclé. « Quand le professionnel y goûte, il ne veut plus quitter l’atelier », promet Romain Autret, représentant technique d’Axalta France. Car le recrutement, et la fidélisation, des employés était l’une des autres grandes thématiques du congrès. Décision Atelier était présent à Strasbourg ; le compte-rendu détaillé de l’évènement est à retrouver dans le numéro 184 du magazine, à paraître en octobre.