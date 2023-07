Trois marques Tesla, MG Motor et Dacia dominent le marché de la voiture électrique en France

Au bilan du premier semestre automobile français, la domination de Tesla et des voitures électriques produites en Chine est sans partage par rapport au reste du marché. Trois marques : Tesla, MG Motor et Dacia portent en effet 62% de la croissance du marché électrique pendant cette période.

Le triptyque Tesla, MG Motor et Dacia domine sans partage

Pour faire suite à l’analyse semestriel de Marc Bruschet président de la branche des concessionnaires VP de Mobilians, on remarque la croissance du marché de la voiture électrique (BEV) « repose essentiellement sur Tesla et les véhicules importés de Chine ». Un marché sur lequel le prix est déterminant et presque l’unique facteur d’achat. La voiture électrique abordable est au coeur du marché, ce qui devrait raviver encore la guerre des prix comme c’est le cas en ce moment sur un marché beaucoup plus développé comme la Chine.

Le triptyque Tesla, MG Motor et Dacia portent, en effet, 62% de la croissance de la du marché des voitures électriques en France.

62% de la croissance portée par trois marques produites en Chine

Au cumul du premier semestre 2023, on peut noter que 40% du marché français de la voiture électrique (BEV) est détenu par ces trois marques.

Avec une très forte poussée en juin

La crise de la demande se confirme : -16%

Le prix est déterminant sur le marché français qui a atteint un plafond de verre au niveau de l’inflation des prix. Ce qui a pour conséquence une baisse des carnets de commandes depuis un peu plus d’un an. « Depuis mai 2022, le taux d’évolution mensuel des prises de commandes est négatif soit 14 mois

consécutifs de baisse », confirme Mobilians. On note une accélération de la détérioration des prises d’ordres à partir du dernier trimestre 2022.

Au niveau de l’ensemble de l’année 2022, la baisse des commandes est de -8% (source:PFA) et de -11% au dernier trimestre de l’année passée. Au cumul du premier semestre 2023, la chute des commandes serait de -16% selon la Plateforme Automobile (PFA).



"Pour faire simple, sur l’ensemble du 1er semestre 2023, la baisse des commandes est du même ordre que la hausse des immatriculations », analyse Marc Bruschet chez Mobilians. Et d’ajouter : « Seule bonne nouvelle : sur le mois de juin 2023 même si l’évolution des commandes reste négative (-8.0%), elle est nettement plus modérée que celle constatée depuis le début de l’année. Le retour des « promotions » en juin n’y est certainement pas étranger ».