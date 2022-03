Trois nouveaux sites pour simplifier les démarches administratives des entreprises

Les administrations publiques poursuivent l'amélioration de leur offre digitale, et ont ainsi travaillé de concert avec des chefs d'entreprises afin de concevoir et de développer trois nouveaux services en ligne. Les informations des différentes administrations sont désormais mutualisées afin de faciliter la gestion administrative des entreprises et leur faire gagner du temps au quotidien. Chaque site a sa propre fonction :

Il entend être un site de référence pour répondre aux questions administratives des dirigeants et les orienter à chaque étape du développement de leur entreprise. Le site regroupe des outils pratiques accessibles en ligne, des informations personnalisées et des contenus fiables et actualisés.

De son côté, formalites.entreprises.gouv.fr est un guichet unique d'assistance en ligne pour effectuer les formalités :

Ce nouveau site regroupe dix anciennes plateformes pour les formalités administratives des entreprises en cas de création, de modification ou de cessation d'activités. Les informations seront automatiquement préenregistrées dans un formulaire en ligne unique qui remplace une cinquantaine de formulaires papiers. À noter, que ce site se substituera aux Centres de Formalités des Entreprises (CFE) et à leurs sites au 1er janvier 2023.

Enfin, portailpro.gouv.fr est un site dédié aux démarches fiscales, sociales et douanières :

Ce dernier site est le portail commun aux impôts, aux Urssaf et aux Douanes pour déclarer et payer ses contributions fiscales et cotisations sociales avec une authentification unique. Un tableau de bord synthétique et un calendrier personnalisé permettent aux dirigeants de suivre leurs cotisations sociales, leurs taxes douanières et leurs impôts professionnels.