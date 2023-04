Trophées A&E : votez pour les véhicules entreprises de l'année !

La 28e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise est lancée ! Votez dès à présent en ligne pour les véhicules de l’année parmi plus de 60 modèles répartis dans six catégories.

Événement incontournable du monde automobile et de l’écosystème de la gestion de flotte, les Trophées de L’Automobile & L’Entreprise lancent leur 28e édition. Décernés par un jury composé de quinze responsables de parc et de la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise, ces prix récompensent notamment les véhicules les plus plébiscités par les gestionnaires de parc. La remise des prix aura lieu le 27 juin prochain à Paris.

Plus de 60 véhicules en lice

Après la DS 4, la Megane E-Tech, les Kia Sportage et EV6 l'an dernier, quels seront les véhicules entreprise de l’année 2023 ? Pour cette nouvelle édition, L’Automobile & L’Entreprise a recensé 60 véhicules commercialisés entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, répartis dans six nouvelles catégories correspondant à la réalité du marché :

Véhicules particuliers, berlines et autres carrosseries thermiques : 10 véhicules.

Véhicules particuliers, berlines et autres carrosseries 100 % électriques : 22 véhicules.

Véhicules particuliers, SUV thermiques : 10 véhicules.

Véhicules particuliers, SUV 100 % électriques : 13 véhicules.

Véhicules utilitaires légers thermiques : 2 véhicules.

Véhicules utilitaires légers 100 % électriques : 8 véhicules.

À noter cette année, vous aurez à choisir – via un tout nouveau formulaire en ligne disponible sur le site du Fleet & Mobility Managers Club (FMMC) – le modèle et la motorisation attendue en cas de choix énergétiques multiples (essence, diesel, mild-hybride, hybride et PHEV) dans les catégories répertoriant les véhicules thermiques.

Pour chacune des catégories, les quatre modèles qui auront remporté le plus de suffrages en ligne seront nominés et soumis à notre jury d'experts pour des essais sur le circuit de notre partenaire Actua Formation. Les véhicules lauréats seront dévoilés lors de la soirée de remise des prix qui aura lieu le 27 juin prochain.