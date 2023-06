Trophées de L'Automobile & L'Entreprise : les lauréats 2023 sont...

Ce mardi 27 juin, s'est clôturée la 28e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise. Véhicules, services et prestations, prix Coup de cœur…, tous les aspects de votre métier sont représentés dans ce nouveau palmarès 2023.

Depuis les Salons de l'Aéroclub de France à Paris, les constructeurs et prestataires de services ont été récompensés lors de la 28e édition des Trophées de L'Automobile & L'Entreprise. Le jury, composé de dix-neuf gestionnaires de flotte et de la rédaction du magazine, s'est réuni au début du mois de juin pour établir le palmarès de cette nouvelle édition. Cet événement, qui accompagne virage de la mobilité rencontré par les professionnels, a une fois de plus remporté un vif succès. Découvrez ci-dessous l'ensemble des lauréats de cette année.

Les services récompensés

Les Trophées de L’Automobile & L’Entreprise récompensent chaque année les prestataires de services qui ont su se démarquer dans les univers de la gestion de flotte, de la mobilité, de la vente et de l'après-vente. Ces prix mettent en lumière des solutions innovantes venant simplifier et accompagner le travail, aujourd'hui complexe, des responsables de parc. Quatre catégories ont ainsi été distinguées :

Service de l’année :

GAC Technology pour son logiciel de TCO prédictif. Optimum Automotive pour sa solution Trip Keeper. Toyota France pour sa Beyond Zero Academy.

Nouvelles mobilités et environnement :

Entretien et après-vente :

Concession/réseau entreprises : Jean Lain Mobilités.

Les véhicules Entreprise de l’année sont…

À l’occasion de la 28e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise, les gestionnaires de flotte ont eu la possibilité de désigner les meilleures nouveautés – commercialisées entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 – selon leurs critères : style, motorisations, TCO, etc. Lors de l’ouverture des votes en ligne, près de 60 véhicules répartis en cinq catégories attendaient d’être départagés. À l’issue de cette phase, les quatre modèles – trois pour les VUL – ayant reçu le plus de suffrages dans chacune des catégories ont été départagés au cours d’une journée d’essais dynamiques sur le circuit de notre partenaire Actua Formation, à Marcoussis. Tenue de route, habitabilité, confort, freinage, autonomie/efficience, présentation générale, finition, … de nombreux points d’évaluation ont été passés en revue par les membres du jury.

Trophées VP de l'année – Catégorie Berlines thermiques (essence, diesel, HEV, PHEV)

Trophées VP de l'année – Catégorie Berlines 100 % électriques

Hyundai Ioniq 6. Mercedes-Benz EQE. MG Motor MG4.

Trophées VP de l'année – Catégorie SUV thermiques (essence, diesel, HEV, PHEV)

Trophées VP de l'année – Catégorie SUV 100 % électriques

Volkswagen ID.5. Kia e-Niro. Nissan Ariya.

Trophées VU de l'année – Catégorie Fourgons 100 % électriques

Le Coup de cœur du jury est attribué à... Hyundai !

Notre jury de responsables de parc s’est également prononcé, à bulletins fermés, pour son Coup de cœur de l’année. Un prix qui vient récompenser un constructeur qui s’est démarqué, tant par ses nouveautés produits que par ses services aux entreprises. Pour cette édition 2023, Hyundai décroche la palme. Sponsor officiel de plusieurs grands événements et même retenu par la firme américaine Disney en vue de customiser son fameux SUV Ioniq 5 à la sauce Mickey, Hyundai incite ses distributeurs, par le biais de son programme « Les inspirations locales », à référencer leurs actions de développement durable sur leurs territoires. Enfin, le constructeur coréen, qui a largement vu sa part de marché augmenter auprès des flottes ces dernières années grâce à l'engagement de son réseau et des Centres Hyundai Entreprises, s’est ouvert aux cycles avec la marque de vélos à assistance électrique Rayvolt. Autant d’actions saluées et primées.