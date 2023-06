Trophées de L'Automobile & L'Entreprise : qui sont les lauréats 2023 ?

Événement incontournable du monde automobile et de l’écosystème de la gestion de flotte, les Trophées de L’Automobile & L’Entreprise s'apprêtent à célébrer leur 28e édition. Décernés par un jury de 19 responsables de parc et de la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise, ils récompensent les véhicules les plus plébiscités par les gestionnaires de flotte et les services les plus innovants de l’année écoulée.

Au total, plus de 50 sociétés concourent pour remporter l'un des dix prix qui sera remis lors d'une soirée d'exception le 27 juin prochain dans les Salons de l'Aéroclub de France.

Qui sont les lauréats de cette édition 2023 ? Pour le savoir inscrivez-vous ici (code TA&E2706).

Parmi les dix prix attendus, cinq récompenseront les véhicules les plus remarqués et plébiscités par les responsables de parc automobile. 19 modèles, parmi les dernières nouveautés du marché, sont en lice pour cette édition 2023. (© Alexis Goudeau)

Le Fleet & Mobility Managers Club vous donne aussi rendez-vous

La soirée de remise de prix des Trophées sera précédée d’une table ronde du Fleet & Mobility Managers Club (FMMC) qui aura pour thème : « Les Jeux olympiques de Paris 2024, vitrine de la mobilité du futur ? ». Au cours de ce débat, nous accueillerons en qualité d'experts :

Jean-Michel Genestier, conseiller délégué de la Métropole du Grand Paris en charge de la logistique ;

Jean-André Lasserre, directeur du programme InTerLUD, Logistic Low Carbon ;

Olivier Koch, directeur France d'EasyPark ;

et Marc Lamy, directeur des mobilités de la ville d’Antony.

Ensemble, ils reviendront sur ce moment d'avant-garde pour la mobilité et aborderont les points suivants :

Comment les Jeux olympiques vont-ils bouleverser les habitudes de déplacements ?

Quelles mobilités seront présentées lors de ces jeux ?

Athlète, spectateurs, presse, médias : comment gérer les déplacements avec un objectif zéro émission ?