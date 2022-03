Trophées de L'Automobile & L'Entreprise : votez pour les véhicules de l’année 2022

Événement incontournable du monde automobile et de l’écosystème de la gestion de flotte, les Trophées de L’Automobile & L’Entreprise lancent leur 27e édition. Décernés par un jury composé de quinze responsables de parc et de la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise, ces prix récompensent les véhicules les plus plébiscités par les gestionnaires de parc et les services les plus innovants de l’année écoulée. La remise des prix aura lieu le 30 juin prochain à Paris.

Plus de 80 véhicules en lice

Après le Volvo XC40 Recharge, l'Audi A3 Berline, la Volkswagen ID. 3 ou encore le Hyundai Tucson l'an dernier, quels seront les véhicules entreprise de l’année 2022 ? Pour cette nouvelle édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise, plus de 80 modèles, commercialisés 1er avril 2021 et le 28 février 2022, concourent dans huit catégories différentes :

Véhicules particuliers; berlines thermiques : 21 véhicules.

Véhicules particuliers, berlines électriques et PHEV : 22 véhicules.

Véhicules particuliers, SUV thermiques : 8 véhicules.

Véhicules particuliers, SUV électriques et PHEV : 20 véhicules.

Véhicules utilitaires légers, fourgonnettes thermiques : 3 véhicules.

Véhicules utilitaires légers, fourgonnettes électriques et PHEV : 4 véhicules.

Véhicules utilitaires légers, moyens et grands fourgons thermiques : 3 véhicules.

Véhicules utilitaires légers, moyens et grands fourgons électriques et PHEV : 4 véhicules.

Pour chacune de ces catégories, les trois modèles qui auront remporté le plus de votes en ligne seront nominés et soumis à notre jury d'experts pour des essais sur le circuit de notre partenaire Actua Formation. Les véhicules lauréats seront dévoilés lors de la soirée de remise des prix.

Comment voter ?

Pour participer, il vous suffit de sélectionner sur notre formulaire en ligne vos véhicules préférés dans chacune des catégories précitées. Nous vous invitons à choisir les modèles en suivant vos critères de sélection habituels (comportement routier, motorisations, finitions, TCO, sécurité, efficience…).

