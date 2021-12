Tropos By Gruau : Une solution pour le développement durable

Les groupes Gruau et Mosolf ont collaboré pour réaliser le véhicule Tropos By Gruau, une série de véhicules permettant de se rendre dans les zones réglementées (ZFE). Cette gamme sera commercialisée au début de l'année 2022. Il s'agit d'un utilitaire qui peut avoir de nombreuses utilisations : livraison, BTP, espaces verts, transport de marchandises… Il permet de se déplacer en centre-ville malgré les nouvelles lois environnementales comme les ZFE. Il est également possible d'évoluer sur des campus (grands parcs industriels, pépinières d’entreprises, parcs d’attractions, zoos…) grâce à son caractère non agressif.

Cette collaboration a pu avoir lieu grâce à l'engagement des deux groupes dans le développement durable depuis de nombreuses année. La présence du groupe Gruau dans l'association permettra à des professionnels français de profiter des atouts de cette solution.

"Gruau a été précurseur dans le domaine du véhicule utilitaire électrique. Un savoir-faire dans la conception, la commercialisation et le service après-vente des véhicules utilitaires zéro émission reconnu par notre nouveau partenaire Mosolf et Tropos Motors.", déclare Patrick Gruau, P-DG du groupe Gruau. "Tropos Motors commercialise déjà le Tropos sur six marchés en Europe. C’est aujourd’hui une très belle opportunité que de se rapprocher du numéro 1 Européen de la carrosserie sur véhicule utilitaire.", explique Dr. Jörg Mosolf, P-DG du groupe Mosolf.

Pour mémoire, le groupe Mosolf est l'un des principaux fournisseurs de services système pour l'industrie automobile en Europe. Groupe Gruau est leader européen de la carrosserie sur véhicule utilitaire.