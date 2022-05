Une première année plutôt satisfaisante pour Truck 16

Implanté à Val des Vignes en bordure directe de la N10, entre Barbezieux et Angoulême, Truck 16 offre un accès direct dans les deux sens à l’établissement, sur un axe où 10 000 véhicules passent quotidiennement. Sur 11 000 m2 de terrain, le point réseau MAN dispose d’un bâtiment de 1 100 m2. Ce dernier est équipé de deux fosses avec banc de freinage, colonnes de levage, travée dédiée aux VUL et l’ensemble des équipements indispensables à l’entretien et à la réparation des véhicules industriels et utilitaires.

Malgré des débuts marqués par la pandémie, le centre a connu une première année satisfaisante avec pas moins de 500 entrées moteurs en l’espace de huit mois. Sans compter l’entretien de semi-remorques. Aujourd’hui, six personnes assurent le quotidien de l’établissement : trois mécaniciens, un chef d’atelier, un responsable du magasin pièces de rechange et une secrétaire après-vente.

« Déjà présent dans le département de la Charente-Maritime, nous voulions compléter notre offre de services dans le département de la Charente. Depuis mai dernier, nous offrons à nos clients un service et une proximité qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent », déclare Mathieu Phelippeau, président de Truck 16 « Nous savions qu’ouvrir un établissement dans un département à dominante rurale était un challenge important, d’autant plus que la marque n’y avait jamais été représentée. Tout était donc à créer. Mais notre équipe et les clients ont été au rendez-vous et nous ont permis de prospecter et d’accroître nos ventes tout au long de l’année », ajoute le patron.