Truckplus devient Used Trucks by Renault Trucks

Renault Trucks globalise et homogénéise son offre en véhicules d’occasion avec la mise en place du label Used Trucks by Renault Trucks.

Au vu de la conjoncture, pour Renault Trucks il ne fait aucun doute qu’en 2022 la demande sur le marché de l’occasion sera encore plus forte. Pour répondre plus efficacement au marché, le constructeur renforce son activité occasion et homogénéise son offre avec l’arrivée du label européen Used Trucks by Renault Trucks, en lieu et place de la marque française Truckplus. Désormais, chaque point de réseau a accès au stock global de camions d’occasion et les processus d’expertise sont identiques sur tout le territoire.

Le constructeur explique que Used Trucks by Renault Trucks, c’est tout d’abord un choix plus large de véhicules d’occasion grâce à des stocks mutualisés : quel que soit le point de réseau dans lequel le transporteur se rend, il a accès au stock global de camions d’occasion expertisés et garantis disponibles en France.

Un catalogue de porteurs toutes carrosseries, de tracteurs et de véhicules utilitaires consultable en ligne et mis à jour en temps réel. Selon la promesse de la marque, chaque mois, plus de 200 nouvelles occasions sont disponibles sur la plateforme en ligne Used Trucks by Renault Trucks. Les camions transformés et certifiés à la Used Trucks Factory de Renault Trucks sont également disponibles sur cette même plateforme internet.

Avant la mise en vente, Renault Trucks assure contrôler 220 points essentiels conformément à la certification Used Trucks by Renault Trucks. Le kilométrage est ainsi, par exemple, certifié par le constructeur à partir du numéro de série et de son propre fichier de suivi des véhicules.

Le transporteur bénéficiera également du même niveau de garantie Selection, de services sur mesure et de la même expertise pour la maintenance de son camion d’occasion, quel que soit le point de réseau de Renault Trucks dans lequel il se rendra. La marque possède 120 établissements occasion agréés en France.