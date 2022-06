Trucks’nB facilite le stationnement PL

Lancée en janvier dernier, l’application Trucks’nB, disponible en téléchargement gratuit sur les stores, est le Airbnb du stationnement poids lourd en France et en Europe. Cette solution met en relation le monde de la route avec des sites d’accueil. « Lorsque nous avons lancé l’application Trucks’nB, il était important pour nous de rester attentif aux évolutions du marché, à la demande des conducteurs et des sites d’accueil. Après plusieurs mois de mise en service, nous avons décidé d’optimiser l’expérience utilisateur grâce à de nouveaux outils », précise Thierry Vanlembrouck, fondateur de Trucks’nB.

Ces nouveaux services permettant d’optimiser l’expérience utilisateur reposent sur :

Le partenariat avec Save Assistance, qui permet aux partenaires de l'application de bénéficier d'un service d'assistance 24h/24 et 7j/7. C'est un service d'accompagnement et d'assistance multilingue qui permet aux partenaires de Trucks'nB d'être suivis et accompagnés en cas de conflit ou de sinistre (aide à la rédaction d'un constat, traduction des échanges avec les conducteurs étrangers…).

« Trucks’nB nous permet d’offrir davantage de confort et de sérénité aux conducteurs routiers. Les utilisateurs de l’application sont de plus en plus nombreux et les retours particulièrement positifs, ce qui est très encourageant pour réaliser nos objectifs : atteindre près de 110 sites opérationnels en France d’ici à fin 2022 et 2 500 sites à l’échelle européenne d’ici à 2025 », conclut le fondateur.