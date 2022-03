Trucks’nB trouve et réserve le stationnement des poids lourd

Considéré comme le "Airbnb" du stationnement poids lourd, le Trucks’nB est une application mobile disponible sur Google Play et Apple Store qui permet aux conducteurs de réserver une place de stationnement sécurisée à proximité des grands axes routiers avec l’accès à des douches, sanitaires et bien d’autres services disponibles en fonction des sites. Grâce à la plateforme Trucks’nB, transporteurs, logisticiens, distributeurs, propriétaires fonciers ou encore chefs d’entreprise pourront désormais rentabiliser leurs espaces disponibles en les mettant à la location sur l’application.

Aujourd’hui, Trucks’nB compte 43 sites partenaires et a pour objectif d’atteindre près de 110 sites opérationnels en France fin 2022 et 2 500 sites à l’échelle européenne d’ici 2025.

« Avec Trucks’nB, nous participons à la revalorisation du métier de conducteur poids lourd, en apportant du confort dans leur quotidien, mais aussi plus de sécurité à l’arrêt. Grâce à l’application, nous leur permettons d’effectuer leurs pauses en toute tranquillité, sans se soucier du vol éventuel de leur carburant ou de leur marchandise. Un de nos premiers sites d’accueil est une entreprise de bâtiment qui se situe dans le Nord et propose huit places de stationnement, autrement dit, tout le monde peut devenir un site d’accueil ! » explique Thierry Vanlembrouck, transporteur depuis plus de 30 ans et concepteur de Trucks’nB.