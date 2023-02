TRW (ZF) lance trois nouveaux produits dédiés à la réparation des freins

La marque de ZF, TRW, propose une nouvelle version des plaquettes de frein Electric Blue, commercialisées depuis 2018 et dédiées aux véhicules électriques. Dotées d'un nouveau design, elles sont désormais fabriquées sans cuivre, sans solvants organiques et composées en moyenne de 13 % de matériaux recyclés. Le comportement de conduite a également été amélioré, au niveau du bruit et des vibrations. En vente dans le courant du premier trimestre, l'emballage en polyéthylène sera remplacé par un emballage biologique, soit une baisse de 9 tonnes de plastique par an. De plus, ZF utilise de l'électricité issue de l'énergie éolienne et solaire dans le processus de production de son usine en Espagne, permettant ainsi de réduire les émissions de CO2 de 14 600 tonnes par an. Par ailleurs, ZF Aftermarket a repensé sa gamme de flexibles de frein TRW. Cette dernière affiche un nouveau design, avec un diamètre extérieur abaissé à 9 mm, contre 10,2 mm auparavant, et un poids réduit de 15 % grâce à l'utilisation d'un élastomère amélioré (+ 13 % d'élasticité). Le matériau du flexible est désormais doté d'une couche intermédiaire en caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM). Il est plus résistant au liquide de frein et aux températures élevées, ce qui permet d'améliorer la sécurité et la durabilité des composants. En outre, la structure plus stable entraîne une augmentation plus faible du volume sous pression. Le packaging a également été modifié et se compose désormais de 60 % de matériaux recyclés, ce qui permet d'éviter l'utilisation de 4,9 tonnes de plastique par an. Côté conduite, la nouvelle gamme entend permettre une plus grande réactivité des freins, ainsi qu'une distance de freinage plus courte et d'un toucher de la pédale plus précis.

Enfin, TRW ajoute, au premier trimestre 2023, une cale anti-bruit avec ressort de rappel actif au portefeuille du marché des pièces de rechange. Il s'agit d'un ressort de forme spécifique qui se clipse entre l'étrier de frein et la plaquette de frein, pour un positionnement optimal de la plaquette. TRW innove par la fonction de recul du piston de frein, en veillant à ce que la plaquette de frein ne frotte pas contre le disque, afin d'éviter toute abrasion inutile et réduit les émissions de poussières fines et la consommation de carburant, ou encore réduit le bruit. Parallèlement, cela augmente la proportion d'énergie cinétique qui peut être récupérée dans les voitures électriques. « La protection de l'environnement et l'innovation sont profondément ancrées dans l'ADN de ZF Aftermarket. L'élargissement actuel de notre portefeuille montre à quel point nous mettons en œuvre ces deux objectifs de manière cohérente dans le développement des produits. Ceci est particulièrement important pour les produits de freinage, dans la mesure où ce domaine sera également l'un des principaux moteurs de vente pour nos clients à l'ère de l'électromobilité. Avec les produits de la marque TRW, nous couvrons la totalité du parc automobile européen et restons également à la pointe du progrès technique », indique Markus Wittig, directeur de l'activité rechange.