TSG aide les entreprises à financer leur transition énergétique avec BNP Paribas Leasing Solutions

Pour tenter de résoudre cette équation complexe, l'entreprise spécialisée dans l'installation de réseaux de bornes de recharge mais aussi de stations-service GPL/GNL, hydrogène ainsi que carburant/biocarburant, s'allie à BNP Paribas Leasing Solutions. Dans le cadre de ce partenariat, TSG pourra proposer une solution de financement adaptée à ses clients BtoB qui peinent parfois à financer leurs coûts d’équipements. Ce système de financement - paiement réguliers pour accéder à l'infrastructure et à l'équipement - permettra aux entreprises de se développer durablement tout en préservant leur trésorerie.

"Le partenariat avec BNP Paribas Leasing Solutions marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de TSG qui (...) offre désormais à ses clients européens une solution clé en main couvrant à la fois les aspects techniques et financiers. Nous sommes convaincus qu'elle apportera une véritable valeur ajoutée à nos clients pour accélérer leur transition énergétique en facilitant les investissements dans de nouvelles infrastructures d'énergie pour la mobilité", précise, Jean-Marc Bianchi, PDG du groupe. Isabelle Loc, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, ajoute : "Soutenir la transition des entreprises vers des sources d'énergie plus durables ou plus propres est au coeur de notre engagement. C'est pourquoi nous sommes ravis d’accompagner les clients de TSG dans leur transition énergétique en leur permettant d’accéder à des équipements innovants et durables".

TSG bénéficie en outre d'un réseau de 2 900 techniciens et experts qualifiés, basés dans 30 pays d'Europe. Ce partenariat est déployé sur l’ensemble du marché européen où sont présentes les deux sociétés.